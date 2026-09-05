Arroyo ficha a la 'elegida' de Sánchez del Álamo en Cartagena

En el Mundial de México 1986 Diego Maradona marcó uno de los goles más controvertidos de la historia del fútbol. La 'Mano de Dios' ante Inglaterra se produjo tras un balón elevado dentro del área cuando el argentino Maradona saltó junto al portero inglés Peter Shilton y, al no poder alcanzarlo con la cabeza, desvió la pelota con la mano izquierda hacia la portería. El árbitro no vio la infracción y concedió el gol, aunque a los ojos de todo el mundo no debía haber subido al marcador por la flagrante infracción. La 'Mano de Arroyo', en este caso ha concedido un puesto de asesora en el Ayuntamiento de Cartagena a la persona solicitada por Beatriz Sánchez del Álamo para tal cometido desde hace meses.

Hace unos días finalmente tanto Vox como MC comunicaron los tres trabajadores que serían despedidos, uno del partido de Giménez Gallo y dos de la formación de López Pretel, a instancias de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que decidió obligar a los grupos a prescindir de los empleados tras haber reducido su representación en el Pleno.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, de las tres asesorías que actualmente están disponibles, dos se van a poner al servicio del Gobierno desde Alcaldía, dejando un puesto de momento vacante.

Una de las dos asesorías que se activan será ocupada por una persona vinculada al movimiento vecinal, con experiencia en el trabajo con barrios y diputaciones.

En concreto se trata de Loren Cris Colina, la persona posicionada en varias ocasiones por la edil no adscrita para desempeñar este puesto. Sánchez del Álamo, la concejala que promovió la moción y que luego decidió volver al redil tras haber recibido la cabeza de sus dos excompañeros en la formación de Abascal, ya solicitó su incorporación a Vox como 'asesora personal', de hecho cabe recordar que tras su marcha del partido reprochó a su hasta entonces líder no haber contratado "a alguien experto en política que era de aquí de Cartagena y se me negó".

Después de su marcha del partido gracias al cual consiguió el lugar en la Corporación Municipal, volvió a solicitar a la alcaldesa que la contratara, además del despido de alguno de sus antiguos asesores, para que trabajara junto a ella. Si bien en ese momento Arroyo declinó aceptar su petición.

Si bien cabe recordar que como edil no adscrita no puede tener personal de confianza a su cargo, por lo que oficialmente estará a sueldo de Alcaldía aunque oficiosamente esté junto a Sánchez del Álamo la mayor parte del tiempo.

Este miércoles durante la concentración en apoyo a Ceuta ya se pudo ver a Colina tomando instantáneas de Sánchez del Álamo y acompándola durante el evento.

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El segundo puesto disponible en Alcaldía será para Águeda Pérez que hasta el momento formaba parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Su lugar en el grupo municipal será para Manuel Aguirre que pasa de asesor a secretario, mientras que su jornada de asesor será repartida entre la presidenta de Nuevas Generaciones, Aida Tornero, y el vocal del PP en la Junta Municipal del Casco Histórico Sebastián Hidalgo.