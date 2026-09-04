Reabierto al tráfico rodado el Puerto de Cartagena trás más de un mes de cierre

Tras más de un mes cerrado al tráfico rodado por las obras de mejora en el pavimento la Autoridad Portuaria de Cartagena reabre la circulación en el paseo Alfonso XII.

En concreto el cierre a la circulación de originó con motivo de los trabajos de mejora del pavimento y del control de acceso para vehículos en la plaza de Héroes de Cavite y el desarrollo de distintas actuaciones de accesibilidad integral en el Puerto de Cartagena.

Asimismo estos trabajos suponen la renovación de pavimentos y firmes, instalación de pilonas automáticas y sistemas de control de acceso, canalizaciones e instalaciones auxiliares, equipamiento urbano, movilidad sostenible y mejoras de seguridad vial y accesibilidad peatonal.

El organismo optó por agilizar la tramitación ante el deteriorodel pavimento, ya que la degradación del firme continuaba avanzando y era necesario actuar a corto plazo para evitar problemas tanto para la circulación como para el normal funcionamiento de esta zona del frente marítimo.

La principal partida del proyecto corresponde a la reparación del pavimento de adoquines del vial del Paseo Alfonso XII, valorada en 221.509,92 euros de ejecución material.

La intervención irá más allá de una reposición superficial, además de retirar el firme deteriorado, se ha construido una nueva losa de hormigón armado y sobre ella adoquines prefabricados de hormigón preparados para resistir la elevada intensidad de tráfico que soporta este vial.

Se trata de un punto especialmente exigente desde el punto de vista del firme por el paso habitual, entre otros vehículos, de autobuses urbanos y camiones.

El proyecto incorpora nuevos sistemas destinados a impedir que el agua quede acumulada bajo el pavimento, uno de los aspectos relevantes para evitar futuros deterioros.

La actuación supondrá además una modernización del sistema de entrada de vehículos. El proyecto reserva 67.155,12 euros para instalar pilonas automáticas en el entorno del nuevo aparcamiento de Héroes de Cavite y en el acceso al edificio de representación de la Autoridad Portuaria.

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Los dispositivos funcionarán mediante sistemas hidráulicos y estarán asociados a diferentes elementos de identificación y vigilancia. Se instalarán cámaras de videovigilancia, lectores de tarjetas RFID e interfonos, y será posible gestionar las entradas a distancia.