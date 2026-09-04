Una parada temporal de taxi dará servicio a las fiestas de Santa Ana en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha autorizado la habilitación de un punto provisional para la recogida y bajada de pasajeros de taxi en el Polígono de Santa Ana, coincidiendo con la celebración de las fiestas. La ubicación elegida se encuentra en la rotonda de la avenida de Venecia con la calle Turín.

La medida responde a una solicitud presentada por la Comisión de Fiestas del Polígono Santa Ana, que planteó la necesidad de disponer de una zona específica para que los usuarios puedan acceder al servicio de taxi durante las celebraciones y, de este modo, favorecer una alternativa al desplazamiento en vehículo particular.

Antes de autorizar el emplazamiento, la Oficina de Movilidad de la Policía Local inspeccionó la zona, dejando constancia en su informe del 20 de agosto, que los agentes consideran viable la instalación del punto provisional de taxi.

Según recoge el expediente, la rotonda cuenta con una anchura de 9,40 metros, suficiente para realizar las operaciones de subida y bajada de viajeros sin comprometer su seguridad ni afectar al tráfico rodado.

El Ayuntamiento justifica además el carácter temporal de la medida diferenciándola de una parada de taxi permanente, ya que las paradas ordinarias tienen carácter estable, mientras que en este caso se busca prestar el servicio únicamente durante las fiestas del Polígono de Santa Ana, teniendo en cuenta criterios de movilidad y seguridad vial.

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La parada estará operativa del 3 al 7 de septiembre de 23:30 a 03:00 horas, según la resolución firmada por el concejal del Área de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega.