Las nuevas áreas infantiles del Parque de los Juncos en Cartagena prevén abrir el 18 de septiembre

Las nuevas áreas de juegos infantiles del Parque de los Juncos estarán abiertas al público a partir del 18 de septiembre, según las previsiones de Parques y Jardines, una vez que las instalaciones hayan superado la inspección técnica y obtenido la correspondiente certificación de seguridad.

La apertura quedará condicionada al resultado favorable de la revisión que realizará la empresa certificadora ASES XXI, prevista para esos días, así como a la eventual subsanación de los aspectos que, en su caso, pudieran requerirse.

La inspección comprobará las condiciones de seguridad de los juegos, las superficies y el conjunto de las instalaciones, de acuerdo con la normativa técnica aplicable.

Mientras se completa este proceso, el Ayuntamiento recomienda a los usuarios respetar el vallado perimetral y no acceder ni utilizar las nuevas instalaciones hasta que hayan sido debidamente inspeccionadas y certificadas, con el fin de garantizar la seguridad de los niños y familias.

La actuación ha supuesto una inversión municipal de 83.387,99 euros y ha permitido renovar las dos zonas infantiles del parque, con una superficie total de 538,14 metros cuadrados. Los antiguos equipamientos han sido sustituidos por nuevos elementos de juego y se han instalado superficies de seguridad de césped artificial amortiguador.

En conjunto, las nuevas instalaciones tienen capacidad aproximada para 61 niños y ofrecen juegos adaptados a distintas edades y necesidades. Una de las áreas dispone, entre otros elementos, de tirolina, péndulo, compacto con tobogán y paneles didácticos, además de un nuevo vallado de seguridad debido a su proximidad a la carretera.

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La segunda zona incorpora seis nuevos elementos, entre ellos un compacto con tobogán, un columpio familiar con un asiento convencional y otro inclusivo y varios juegos de muelle. La incorporación de este asiento inclusivo amplía las posibilidades de uso de las instalaciones por parte de niños con distintas necesidades.