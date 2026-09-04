El Juzgado declara nula la jubilación forzosa de un agente de la Policía Local de Cartagena

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena ha declarado nula la resolución que acordó la jubilación forzosa de un agente de la Policía Local de Cartagena tras el reconocimiento de una incapacidad permanente total, obligando al Ayuntamiento a su reincorporación y a adoptar las medidas necesarias para su reubicación.

Para UGT, esta sentencia no puede despacharse como un episodio aislado ni como un simple error administrativo: "es la constatación de un modelo de gestión de Recursos Humanos que viene chocando reiteradamente con los derechos del personal municipal y con las obligaciones legales que tiene una administración pública".

La resolución judicial aplica el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y deja claro que el reconocimiento de una discapacidad no permite a una Administración acordar automáticamente la salida del empleado público de su puesto. Antes de adoptar una medida de este calibre, deben analizarse y, cuando proceda, aplicarse los “ajustes razonables” que permitan al trabajador continuar en el puesto.

El sindicato considera especialmente grave que la decisión ahora anulada partiera de la propia estructura directiva municipal, ya que la sentencia señala que el decreto por el que se acordó la jubilación forzosa del agente fue dictado en 2024 por el director general de Empleo Público e Interior.

El responsable de Administración Local y Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, José Juan González, señala que “no estamos ante un problema de interpretación menor. Estamos ante decisiones que afectan directamente al empleo, a los derechos y a la dignidad de trabajadores y trabajadoras. Cuando los tribunales obligan una y otra vez a rectificar a la Administración, alguien tendrá que explicar qué está fallando”.

González critica que se haya optado por la vía más perjudicial para el trabajador en lugar de explorar las alternativas previstas por la legislación, incluida la adaptación del puesto y la reubicación.

Tras la sentencia, el Ayuntamiento deberá reincorporar al agente y proceder a su reubicación, además de afrontar las consecuencias económicas derivadas de una decisión que ahora ha sido anulada judicialmente, aunque el Ayuntamiento, lejos de escuchar a la justicia, ha recurrido la sentencia “aumentando aún más el perjuicio económico, moral y profesional al empleado público afectado”.

Para UGT, esto demuestra que las decisiones arbitrarias o jurídicamente deficientes en materia de personal no salen gratis. “Cuando un trabajador tiene que acudir a los tribunales para defender un derecho que debería estar garantizado por la propia Administración, el coste termina repercutiendo también sobre las arcas municipales”, añade González.

En este sentido, el responsable sindical recalca que la vía judicial “no puede convertirse en el mecanismo ordinario para que el personal municipal de Cartagena consiga que se respeten sus derechos. El Ayuntamiento tiene medios jurídicos, técnicos y humanos suficientes para hacer las cosas bien desde el principio”.

Por último, UGT exige al Ayuntamiento la ejecución inmediata y efectiva de la sentencia, garantizando la reincorporación del agente y su adecuada reubicación, el cumplimiento escrupuloso de la normativa europea, estatal y de la jurisprudencia aplicable en materia de discapacidad, empleo público y ajustes razonables y una revisión de los procedimientos utilizados por Recursos Humanos para evitar que vuelvan a producirse decisiones contrarias a derecho, así como el establecimiento de criterios transparentes y garantistas para la adaptación y reubicación de empleados públicos con limitaciones funcionales.

Por su parte, fuentes municipales señalan que el recurso municipal se apoya, entre otros argumentos, en el tenor literal del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece como causa de jubilación la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo o escala y vincula esa jubilación a la pérdida de la condición de funcionario.

La Asesoría Jurídica sostiene que el EBEP no establece para estos supuestos un procedimiento previo de reubicación o de ajustes razonables, sino que configura la jubilación como consecuencia legal de la declaración de incapacidad.

Además, el EBEP no ha sido adaptado al nuevo régimen de ajustes introducido para el personal laboral, por lo que mantiene vigente la regulación en la que se apoya el recurso municipal. "En cualquier caso, la gestión de estos asuntos es técnica y corresponde a empleados públicos que actúan con criterios profesionales y conforme a la normativa. Como cualquier decisión administrativa, está sujeta a recurso y a interpretación judicial. Que una resolución pueda ser corregida no cuestiona la profesionalidad ni el rigor de los técnicos", defienden.

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"Decir que una decisión en primera instancia desautoriza la gestión de los recursos humanos parece tan injusto como decir que una sentencia contra un sindicato desautoriza el movimiento sindical", concluyen.