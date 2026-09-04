Más de 594.000 usuarios de autobús en La Manga este verano

El refuerzo del servicio de autobús puesto en marcha por el Gobierno regional en La Manga durante los meses de verano ha registrado más de 594.000 viajeros entre junio y agosto.

En concreto, las líneas 43 Cartagena-La Manga y 44 Cabo de Palos-Veneziola han contabilizado 41.869 usuarios más que el pasado verano.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, hizo balance este viernes en La Manga del refuerzo especial de verano que ha puesto en marcha el Gobierno regional, con una inversión regional cercana a los 375.000 euros y que ha permitido adaptar la oferta de transporte público a los meses de mayor afluencia turística en La Manga.

Durante el acto, Verdú, acompañado del concejal del Litoral de Cartagena, Álvaro Valdés, los concejales de Transportes y de Urbanismo de San Javier, Héctor Verdú y Antonio Martínez, y de la gerente de La Manga Consorcio, Esperanza Nieto, destacó que "el incremento de usuarios demuestra que las mejoras introducidas han respondido a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes, especialmente durante las horas de mayor demanda".

"Este verano hemos reforzado las frecuencias, ampliado los recorridos e incorporado cuatro autobuses adicionales, dos de ellos eléctricos, además de facilitar el pago con tarjeta en la línea 44", señaló Verdú, quien subrayó que "hemos adaptado la oferta a la demanda real para ofrecer un transporte público más cómodo y atractivo frente al vehículo privado".

La línea 44 Cabo de Palos-Veneziola ha concentrado el mayor crecimiento, con 391.527 viajeros, un 11,5 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. En junio registró un aumento del 38,85 por ciento, en julio del 12,94 por ciento y en agosto del 6,28 por ciento. Los momentos de mayor ocupación se han situado entre las 21 horas y la 1:00 horas.

Para atender esta demanda, la línea 44 ha contado con dos autobuses eléctricos adicionales de la flota Movibus 100x100 eléctricos, entre las 19:00 y las 2:00 horas, en función de la demanda, y ha alcanzado frecuencias de hasta 15 minutos durante las noches de viernes y sábado en toda La Manga.

También se ha reforzado el servicio los domingos por la mañana con motivo del mercado de Cabo de Palos y se ha trasladado temporalmente la cabecera hasta la urbanización Veneziola II.

Otra de las novedades ha sido la instalación de datáfonos en todos los autobuses de la línea 44, que permiten realizar el pago mediante tarjeta bancaria o teléfono móvil.

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Por su parte, la línea 43 Cartagena-La Manga ha registrado 203.033 viajeros, con un incremento mensual de unos 1.000 viajeros más respecto al año anterior. La principal mejora ha sido la prolongación de seis expediciones diarias de ida y vuelta desde El Pedruchillo hasta Veneziola entre el 29 de junio y el 6 de septiembre, ampliando la cobertura del servicio hasta el extremo norte de La Manga.