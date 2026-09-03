El Langui, pregonero de las fiestas de Carthagineses y Romanos en Cartagena

El eco de la historia volverá a resonar con fuerza en Cartagena. La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de sus Fiestas de Carthagineses y Romanos y lo hará con una voz muy especial como protagonista de su pregón: Juan Manuel Montilla Macarrón, ‘El Langui’.

El pregón tendrá lugar el día 18 en la plaza del Ayuntamiento, donde Tropas y Legiones se darán cita para dar el pistoletazo de salida a diez días de celebración, historia y tradición. Posteriormente, se procederá a la inauguración del campamento festero, ubicado junto al estadio Cartagonova.

Actor, rapero, poeta y reconocido referente de superación, ‘El Langui’ será el encargado de pronunciar el pregón de la XXXVII edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, dando así el pistoletazo de salida a unos días en los que Cartagena volverá a convertirse en escenario de historia, cultura, tradición y pasión festera.

Su trayectoria vital y artística está profundamente vinculada a la superación. A través de sus canciones, interpretaciones y proyectos, Juan Manuel Montilla ha transmitido durante años mensajes de esfuerzo, inclusión, perseverancia y capacidad para afrontar las dificultades. Estos valores conectan con el espíritu de lucha y participación que caracteriza a las Fiestas de Carthagineses y Romanos.

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La presencia de ‘El Langui’ convertirá el pregón en mucho más que un acto protocolario. Su capacidad para conectar con el público y su particular manera de utilizar la palabra hacen prever una intervención llena de garra, emoción y sentimiento. Las espadas están preparadas. Las corazas, ajustadas. Los estandartes, listos para volver a ondear. La cuenta atrás ha comenzado y Cartagena se prepara para volver a vivir con intensidad una de sus grandes celebraciones. Porque este año el pregón no será solamente para escucharlo. Será para sentirlo.