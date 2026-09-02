La Policía Local de Tráfico de Cartagena estrena vestuario fluorescente

La Sección de Movilidad de la Policía Local de Cartagena estrena, coincidiendo con el dispositivo especial organizado con motivo de la salida de La Vuelta Ciclista desde la ciudad, un vestuario de alta visibilidad. El nuevo equipamiento, en el que el Ayuntamiento ha invertido más de 50.000 euros, mejora la visibilidad, la seguridad y la eficiencia del trabajo diario de los agentes destinados a la regulación del tráfico y a la seguridad vial, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien ha visitado a los integrantes de la sección.

La primera edil ha subrayado que este avance se enmarca en el Plan Integral de Seguridad Municipal que impulsa el Gobierno local y que convierte la presente legislatura en la más ambiciosa de la historia de Cartagena en esta materia.

La alcaldesa ha recordado que Cartagena cuenta actualmente con 311 agentes en activo, lo que supone haber completado la plantilla por primera vez, con cuatro comisarios, cinco inspectores, 27 subinspectores y 269 agentes. A ello se suma el refuerzo de 22 nuevos mandos y la convocatoria en proceso de 38 nuevas plazas, 33 de turno libre y cinco reservadas a militares, a las que se añadirán otras 42 plazas ya anunciadas.

Este refuerzo de personal se complementa con un despliegue de infraestructuras sin precedentes, con una inversión superior a los dos millones de euros. A las sedes operativas del Parque de Seguridad, El Algar, Cabo de Palos, Pozo Estrecho, El Regidor, Cuatro Santos y Cuesta Blanca, inaugurado en 2025 y que presta servicio a 15.000 vecinos de la zona oeste, se suma el nuevo cuartel de Los Dolores, a punto de entrar en servicio, y el futuro cuartel de La Aljorra, que con más de 700 metros cuadrados albergará la base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana, GOESC.

El plan incluye además la modernización de medios, con una flota de más de 120 vehículos operativos, un 20 por ciento más que hace dos años, una red de videovigilancia que supera ya las 300 cámaras y que alcanzará las 400 en 2026, y la creación e impulso de unidades especializadas como el GOESC, la unidad de drones, la unidad canina, la brigada de medios acuáticos y el grupo de seguimiento de redes sociales, junto a la renovación de armamento y equipamiento.

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La Sección de Movilidad, en concreto, está dirigida por un inspector-coordinador y cuenta con tres agentes dedicados exclusivamente a tareas de planificación y coordinación; y está integrada por la Unidad de Motos, compuesta por 21 efectivos y dotada con 18 motocicletas, cuatro de ellas de alta cilindrada incorporadas recientemente, y dos vehículos radar; y la Unidad de Atestados, formada por 26 efectivos y equipada con dos furgones para la instrucción de atestados.