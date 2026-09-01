Los veraneantes no gastan en Cartagena: 3 de cada 4 hosteleros sufren un descenso de la facturación

La Asociación de Empresarios Profesionales de la Hostelería (Hostecar) hace balance de un "verano marcado por el gran atractivo de Cartagena para atraer visitantes y generar actividad", pero también por una evolución más contenida del consumo y de la rentabilidad de los establecimientos.

Los resultados de la encuesta realizada por la patronal pone de manifiesto una desconexión entre la percepción de la actividad y los resultados económicos reales. Por un lado, el 33,3% de los establecimientos asociados valora de forma positiva o muy positiva el desarrollo del verano, impulsado principalmente por la alta ocupación turística en la zona de Cartagena y su comarca.

Sin embargo, esta percepción positiva queda ensombrecida por el balance financiero. El núcleo del problema radica en el comportamiento del consumidor en el local: el 66,7% de los hosteleros detecta una caída generalizada del gasto medio por cliente.

Los usuarios, condicionados por la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de la vivienda vacacional, han reducido de manera drástica sus consumiciones y el importe de su ticket medio.

Esta reducción del consumo individual ha impactado de forma directa en las cajas de las empresas. Como consecuencia, el 75% de los negocios encuestados señala un descenso en la facturación global en comparación con los datos registrados durante la temporada de 2025.

La comarca atrae visitantes, pero el reto está en convertir actividad en consumo

La comarca ha vuelto a demostrar durante este verano su capacidad para generar actividad a través del turismo y los grandes acontecimientos, destacan desde Hostecar.

En Cartagena, el Rock Imperium 2026 reunió a más de 50.000 personas procedentes de más de 40 países y generó, según el Ayuntamiento, un impacto económico superior a 15 millones de euros. Por su parte, La Mar de Músicas, celebrada del 17 al 25 de julio, contó con 45 conciertos (21 de ellos gratuitos) y propuestas de 16 países, consolidando su papel como uno de los principales acontecimientos culturales del verano.

En la misma línea, los municipios del litoral han impulsado la economía local gracias a citas consolidadas como el prestigioso Festival Internacional de Jazz de San Javier o la histórica Semana Internacional de la Huerta y el Mar en Los Alcázares, que han demostrado ser verdaderos motores de atracción de visitantes hacia el Mar Menor.

Sin embargo, desde Hostecar subrayan que el gran reto del sector es la desestacionalización. La estrategia no puede limitarse a concentrar los esfuerzos en julio y agosto. Para consolidar el consumo, estabilizar las plantillas y garantizar la rentabilidad de los negocios, "es imprescindible que las administraciones apuesten por mantener una agenda cultural, deportiva y de ocio de gran impacto durante todo el año", ya que "solo distribuyendo este tipo de actividades fuera de la temporada alta lograremos un tejido empresarial fuerte y sostenible en toda la comarca".

Los datos de Hostecar aconsejan no atribuir al estado general de las playas el comportamiento financiero de la campaña. La encuesta revela que el 75% de los establecimientos señala que el estado del litoral no ha tenido una influencia significativa en su actividad global.

Sin embargo, un 25% de los empresarios sí considera que las condiciones de la costa han tenido una incidencia directamente negativa en sus negocios.

Este porcentaje de afectación responde a hechos puntuales y críticos que mermaron la afluencia de visitantes en momentos clave del verano como los cierres intermitentes en Cala Reona, las sucesivas prohibiciones al baño decretadas a las puertas y durante la campaña estival por incidencias en la estación depuradora del Mar Menor (EDAR) perjudicaron la actividad comercial de los chiringuitos y negocios locales, y las averías en el Puente del Estacio, los fallos técnicos e interrupciones operativas en esta infraestructura estratégica entorpecieron la conectividad interna en La Manga, ahuyentando de forma directa el flujo diario de turistas hacia los establecimientos de la zona.

La asociación reclama, en este sentido, avanzar en planificación, coordinación administrativa, mantenimiento, regulación y seguridad jurídica, especialmente para los establecimientos cuya actividad depende directamente de la temporada estival.

Junto al descenso del gasto y de la facturación, la encuesta pone de manifiesto otros dos problemas estructurales. El 66,7 % de los establecimientos afirma haber tenido dificultades para encontrar y mantener trabajadores durante el verano, lo que evidencia la necesidad de seguir trabajando en la captación, formación y fidelización de profesionales.

Ante esta realidad, Hostecar trabaja de forma activa durante todo el año, desarrollando iniciativas de formación y empleo junto a entidades como la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), a través de cursos y programas orientados a facilitar la incorporación de profesionales cualificados a la hostelería y mejorar las oportunidades laborales dentro del sector.

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Para Hostecar, la solución pasa por anticiparse a las necesidades de las empresas y mantener una estrategia estable de formación y captación de profesionales, que permita afrontar las dificultades de personal no solo durante los meses de mayor actividad, sino a lo largo de todo el año. La organización continuará trasladando a las administraciones las necesidades del sector y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar nuevas oportunidades para las empresas.