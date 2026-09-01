Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas

Cartagena será este miércoles, 2 de septiembre, uno de los municipios protagonistas de la undécima etapa de la Vuelta ciclista a España. El pelotón dará sus primeras pedaladas en la ciudad trimilenaria, que recorrerá la parte sur de la Región hasta llegar a Lorca.

Este evento modificará el transcurso normal del día a día de la ciudad, paralizando buena parte de ella durante las horas centrales.

El control de firmas, donde los aficionados podrán ver de cerca a los corredores, se llevará a cabo en la Plaza Héroes de Cavite entre las 12:30 y 13:40 horas.

La salida se realizará desde el Paseo Alfonso XII del Puerto y el pelotón continuará por Héroes de Cavite, Calle Real, Plaza de España, Paseo Alfonso XIII, Capitanes Ripoll, Puertas de San José y carretera de La Unión.

Habrá cortes de tráfico en este recorrido desde 12 hasta las 15 horas, aproximadamente. Excepto el Paseo de Alfonso XIl del Puerto, que estará cortado desde las 7:00 horas.

Horarios de paso de la carrera:

Salida Paseo Alfonso XIl, del puerto: 13:50 horas.

Media Legua y Vista Alegre: 14:05 horas.

Atamaría y La Manga Club: 14:25 horas.

Los Belones, rotonda polígono: 14:30 horas.

Los Nietos: 14:35 horas.

Estrella de Mar, Los Urrutias, El Carmolí, Punta Brava: 14.45 horas.

Si quieres ir a verlo, conviene estar en el punto 20–30 minutos antes, porque la caravana publicitaria pasa bastante antes del pelotón.