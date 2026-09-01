Migración
Interceptan una nueva patera con diez ocupantes en la zona militar de La Algameca Chica
La embarcación fue detectada este martes de madrugada en aguas de Cartagena
EFE
Una nueva patera ha sido interceptada en aguas de Cartagena. La Guardia Civil ha localizado durante la madrugada de este martes una embarcación con diez ocupantes en la zona militar de La Algameca Chica.
A las 04:20 horas de la madrugada la Benemérita ha interceptado la embarcación y sus tripulantes han sido desembarcados en la Estación Naval de la Algameca, según informa Delegación del Gobierno.
Siguiendo el protocolo habitual en estos casos, los ocupantes de la patera han sido entregados a la Policía Nacional y se abrirán los correspondientes expedientes de expulsión, señalan desde Delegación.
El nuevo episodio se produce en plena sucesión de llegadas de embarcaciones a las costas de la Región de Murcia y, especialmente, al litoral de Cartagena.
Con ellos, son 294 los arribados en las últimas dos semanas. Los anteriores desembarcos fueron de 59 personas el pasado 31 de agosto en Cartagena, de 7 en Águilas el 30 y de 57 en Cartagena también el 29.
Previamente fueron otras 50 el día 26, 49 el 22 y 62 el 19 de agosto, cuando comenzó la última tanda continuada de llegadas de personas por la ruta marítima argelina.
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