Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA

La posibilidad de una futura implantación de la zona azul en La Manga y Cabo de Palos ha generado auténtico furor entre los vecinos de ambas zonas, que en su mayoría se encuentran totalmente contrarios a la medida. Sin embargo, desde el gobierno, insisten en que la ORA "nunca ha sido una decisión tomada", sino una de las múltiples alternativas que se están estudiando por parte de la UPCT para mejorar la movilidad en La Manga y Cabo de Palos de cara a futuras temporadas estivales.

David Caro, vicepresidente de la Junta Municipal de La Manga, califica de "falsas" las ideas de la inmediata implantación de la zona azul y acusa a MC de "intentar convertir una de las muchas posibilidades de mejorar de cara al futuro en una decisión que no existe". Añadiendo que el objetivo, era diseñar el futuro de La Manga "con planificación y participación" y no "a golpe de ocurrencia

Opiniones de los residentes

Entre los residentes de estas zonas, la idea de la implantación de la ORA ha causado sensación, y las opiniones apuntan mayoritariamente al rechazo. Mónica Pujol, propietaria en La Manga, se ha posicionado totalmente en contra de la idea por su condición de residente eventual. "Para tener tarjeta de residente tienes que estar empadronado, nosotros estamos empadronados en Murcia", afirmó. Esto implica que los propietarios de segundas viviendas en La Manga tendrían que pagar, si les tocase, la zona azul como si fueran visitantes. "Nos afectaría de cualquier manera a los que tenemos una vivienda aquí".

Además, añade la problemática de que en la zona azul "no se puede dejar el coche todo el día". A su juicio, esta medida es "una solución que no solucionaría nada".

Otro propietario, cree que el impacto depende de "dónde se coloquen". Si la idea es ponerlo en la carretera principal, "no afectaría a las personas que vivimos en urbanizaciones". Al mismo tiempo, cree que la idea de los parking disuasorios sería la solución a los problemas de aparcamiento que se viven diariamente en verano.

Añade que "en La Manga deberían hacer como en Cabo de Palos, un parking disuasorio con autobuses que te acerquen a las playas". Esta idea sería, según opina, "especialmente útil para los que vienen de visita" , aunque admite que puede resultar "incómoda" para quienes vienen a pasar el día con sombrillas, neveras y niños.

En cuanto al servicio de transporte público y las mejoras implantadas, los testimonios recogidos son generalmente positivos, aunque con una crítica recurrente: la saturación durante los fines de semana.

Los vecinos destacan el funcionamiento de la línea de bus de La Manga-Cabo de Palos, "está muy bien en cuanto a frecuencia y precios, que no han subido del euro con quince que cuesta". Sin embargo, señalan que el servicio se "satura" durante los fines de semana, especialmente, por la afluencia de jóvenes que se desplazan a las fiestas. Por ello, consideran que la flota debería reforzarse en estos momentos de mayor demanda.

El Ayuntamiento, por su parte, ha puesto en marcha varias mejoras este verano. Entre ellas, los vecinos destacan la incorporación de datáfonos en la línea 44, y la extensión de las bicicletas eléctricas, que han sido un total acierto, con más de 4.200 desplazamientos este verano y más de 10.000 kilómetros hechos en total.

Para futuras temporadas, Caro defiende que «se abordará la movilidad con una visión global, buscando conectar aparcamientos, transporte público y nuevas formas de aparcamiento». Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que la afluencia de coches de temporada en La Manga supera los 40.000 vehículos al día.

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El vicepresidente de la Junta Municipal insiste en que, por ahora, solo se estudia cómo mejorar la movilidad en La Manga, sin una ORA "aprobada ni decidida".