La oposicion enfrenta posturas en Cartagena ante la manifestación por Ceuta del 2 de Septiembre

El Ayuntamiento de Cartagena convoca en la ciudad la manifestación que también se celebrará en numerosas localidades de España este miércoles 2 de septiembre, a las 20:00 horas, frente al palacio consistorial, coincidiendo con el día festivo autonómico de Ceuta. El acto se produce un mes después de la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, cuando en torno a 70.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos, la mayoría a nado, en el episodio de mayor magnitud registrado en la frontera hispano-marroquí en los últimos años.

Gonzalo Abad, vicepresidente de Cartagena Siempre, resume la convocatoria de manifestaciones en tres ideas: “solidaridad con Ceuta”, “Ceuta no se vende” y “Ceuta es España”, y reclama a las administraciones explicaciones claras sobre la protección de la frontera, subrayando que la concentración es “pacífica, cívica y abierta a todos”, al margen de siglas políticas.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado que el Consistorio decidió sumarse a una iniciativa nacida de la sociedad civil “para que, con absoluta unidad, pudiésemos mostrar el apoyo de todos los cartageneros a nuestros paisanos de Ceuta”, y ha pedido que la protesta quede “por encima de cualquier diferencia política”: “Queremos que sea una concentración cívica, abierta, de unidad”, ha señalado.

Sin embargo, el llamamiento de la alcaldesa a la unidad no ha logrado el respaldo de toda la corporación municipal.

Sí Cartagena ha confirmado que no acudirá a la concentración, aunque su portavoz ha matizado que su formación “respeta y apoya a la ciudad de Ceuta”, y considera que lo que se necesita en este momento es que las administraciones “trabajen conjuntamente para solucionar la situación y evitar que el día de mañana vuelva a repetirse”.

El PSOE tampoco participará en el acto. Su portavoz, Pedro Contreras, ha expresado la “máxima solidaridad” del partido con el pueblo ceutí y, a su vez, ha acusado al PP y a Vox de tratar la cuestión “con una intención política y partidista”, calificando sus denuncias de “shows” y defendiendo que las llegadas actuales de embarcaciones a la costa de Cartagena están “controladas”. Contreras considera, además, que la forma más adecuada de actuar en este momento pasa por la coordinación “de forma conjunta entre todas las administraciones”.

MC, por su parte, ha cargado contra la gestión municipal de la inmigración, denunciando que a Cartagena llegan inmigrantes “por tierra, mar y aire” y responsabilizando a Arroyo de haber convertido la ciudad en “la capital peninsular de la inmigración”.

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Gonzalo Manuel López, portavoz de Vox, ha reivindicado haber advertido “desde hace más de diez años” sobre esta problemática y ha reclamado “un cambio radical de las políticas para que esto no vuelva a suceder ni en Ceuta, ni en Cartagena, ni en el resto de España”.