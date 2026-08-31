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Las mujeres alcanzan la mayoría en los puestos de responsabilidad del Ayuntamiento

El nuevo Plan de Igualdad del Consistorio para los próximos cuatro años contabiliza 196 féminas frente a 123 hombres en los grupos A1 y A2 de la plantilla municipal

Vista aérea de la fachada del Ayuntamiento de Cartagena y el puerto.

Vista aérea de la fachada del Ayuntamiento de Cartagena y el puerto. / L. O.

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La Opinión

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Las mujeres alcanzan la mayoría en los grupos profesionales de más responsabilidad del Ayuntamiento de Cartagena, según el diagnóstico incorporado al nuevo Plan de Igualdad y No Discriminación 2026-2030 aprobado por la Junta de Gobierno Local.

El análisis de la plantilla realizado por el Ayuntamiento contabiliza 319 empleados públicos en los grupos A1 y A2, los de mayor cualificación y vinculados a puestos de responsabilidad y toma de decisiones. De ellos, 196 son mujeres y 123 hombres, por lo que la presencia femenina supera el 60%.

La diferencia se concentra especialmente en el grupo A2, donde el Ayuntamiento cuenta con 147 mujeres y 68 hombres. En el grupo A1 la distribución se invierte ligeramente, con 49 mujeres y 55 hombres.

El propio diagnóstico del Consistorio concluye en que «no se aprecia con carácter general una barrera para el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad y destaca su presencia mayoritaria en los grupos superiores de la Administración municipal». La situación cambia, sin embargo, en el nivel 30, el máximo de la carrera administrativa, donde figuran 10 mujeres y 16 hombres. En el nivel 29 la distribución es prácticamente paritaria, con 12 mujeres y 11 hombres.

Estos datos indican que forman parte del análisis previo realizado para elaborar el nuevo Plan de Igualdad, que estudia la composición de la plantilla, los procesos de selección y promoción, las retribuciones, las condiciones de trabajo y la presencia de mujeres y hombres en los distintos grupos profesionales.

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El documento fue aprobado previamente por el Comité Permanente de Igualdad y recibió el respaldo unánime de la Mesa General de Negociación, en la que están representados los sindicatos municipales, antes de su aprobación por la Junta de Gobierno Local.

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