Cartagena crea su primera Bienvenida Universitaria con una gran fiesta en la que actuarán L0rna y Alvama Ice

Cartagena comenzará el curso a lo grande. Por primera vez se celebrará una gran Bienvenida Universitaria, coincidiendo con las fiestas de Cartagineses y Romanos, en cuyo recinto tendrá lugar una fiesta con L0rna y Alvama Ice como cabezas de cartel. Será el jueves, 24 de septiembre, cuando se llevará a cabo esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena junto a las cuatro instituciones universitarias de la ciudad; Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), UCAM, UNED e ISEN.

El cartel estará encabezado por L0rna, una de las grandes revelaciones de la nueva música urbana española y, además, cartagenera. Comenzó a interesarse por el rap y el freestyle con apenas once años y en muy poco tiempo ha pasado de realizar sus primeras grabaciones a convertirse en una de las voces jóvenes con mayor proyección de la escena nacional. Su música, en la que conviven el trap, el reguetón y los sonidos electrónicos, supera actualmente los 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que canciones como BLANCANIEVES, 2.0 #1 o LA SACAPUNTAS acumulan millones de reproducciones.

Tras publicar en 2025 su primer álbum, MISS-UNDERSTOOD, y colaborar con nombres como Metrika, Albany o Yung Beef, L0rna regresará a su ciudad para encabezar una celebración especialmente dirigida a una nueva generación de jóvenes.

El cartel contará además con las actuaciones de Julia Cry, Yanye Hernández y Alex Tolino, en una jornada especialmente dirigida a los miles de jóvenes que estudian en Cartagena y a quienes comienzan este curso su etapa universitaria en la ciudad. Las entradas para el concierto se ponen a la venta este miércoles 2 de septiembre, a las 12:00 horas, por 8 € más gastos de gestión, a través de la web crashmusic.es

Cartael de la Bienvenida Universitaria en Cartagena. / Ayto. de Cartagena

Esta primera Bienvenida Universitaria nace en el marco del convenio ‘Cartagena Ciudad Universitaria’, firmado por el Ayuntamiento y las cuatro instituciones universitarias con el objetivo de establecer por primera vez una estrategia común que permita mejorar los servicios, la oferta cultural, deportiva y de ocio y, en definitiva, la experiencia de quienes eligen Cartagena para desarrollar sus estudios.

El concejal delegado de Cultura, Nacho Jáudenes, ha señalado que “queremos que el 24 de septiembre sea el comienzo de una nueva tradición en Cartagena. Por primera vez, toda la ciudad va a dar la bienvenida de forma conjunta a sus universitarios, independientemente del centro en el que estudien. Queremos que desde el primer día sepan que Cartagena no es solamente la ciudad en la que van a estudiar, sino una ciudad para vivirla, disfrutarla y sentirse parte de ella”.

Jáudenes ha destacado además que esta iniciativa “representa muy bien la alianza que hemos construido entre el Ayuntamiento y nuestras universidades: una ciudad abierta a sus universidades y unas universidades cada vez más integradas en la vida de la ciudad”.

La fiesta del día 24 será uno de los acontecimientos de una programación más amplia de actividades de la Bienvenida Universitaria que el Ayuntamiento y las universidades darán a conocer en los próximos días y que pretende extender la experiencia universitaria a diferentes ámbitos y espacios de Cartagena.

El concejal de Cultura ha explicado que “queremos sacar la vida universitaria de los campus y llevarla a las calles y, al mismo tiempo, acercar Cartagena a los estudiantes. Que conozcan nuestro patrimonio, nuestros museos, nuestra cultura, nuestro deporte, nuestro comercio y nuestra hostelería, y que encuentren oportunidades para participar activamente en la ciudad”.

Una alianza de ciudad en torno a los universitarios

La primera Bienvenida Universitaria es uno de los resultados del trabajo desarrollado durante más de un año por el Ayuntamiento con las universidades y representantes de los estudiantes y supone el primer gran proyecto del acuerdo Cartagena Ciudad Universitaria.

La iniciativa cuenta también con el patrocinio de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reforzando el carácter de ciudad de un proyecto que quiere implicar progresivamente al tejido empresarial, social y cultural de Cartagena.

“Estamos construyendo un proyecto que va mucho más allá de una fiesta o de un día concreto”, ha subrayado Jáudenes. “Queremos que Cartagena sea reconocida como una verdadera ciudad universitaria, capaz de atraer estudiantes, pero también de conseguir que quienes vienen a estudiar aquí quieran quedarse, emprender, trabajar o mantener para siempre un vínculo con la ciudad”.

La estrategia incluye actuaciones relacionadas con cultura, deporte, ocio, movilidad, alojamiento, patrimonio, participación juvenil y voluntariado, así como acciones destinadas a promocionar Cartagena como destino universitario.

Entre las primeras medidas ya puestas en marcha se encuentra la nueva Línea Universidades de autobús urbano, que conecta el puerto y los campus de la UPCT y la UCAM. Además, el próximo 4 de octubre se celebrará la primera carrera interuniversitaria, otra de las iniciativas surgidas de esta nueva etapa de colaboración.

La Bienvenida Universitaria del 24 de septiembre pretende convertirse así en el punto de partida simbólico de una relación más estrecha entre la ciudad y una comunidad universitaria que forma parte del presente y del futuro de Cartagena.

“Queremos que nuestros estudiantes sean nuestros mejores embajadores y que, estén donde estén, sigan sintiendo que Cartagena también es su ciudad” ha concluido el concejal.