Una pista que "parece una jungla"

La pista de skate y deportes urbanos ubicada en la calle Carlos III, junto a una de las facultades de la Universidad Politécnica de Cartagena, se ha convertido en motivo de queja permanente por parte de los vecinos de la zona, que denuncian botellones, ruidos nocturnos, basura y personas durmiendo en el recinto cuando las puertas deberían tener horario de cierre al caer la noche.

Esta ubicación, céntrica y rodeada de viviendas, hace que cualquier incidencia relacionada con el ruido, la acumulación de personas o el uso del recinto fuera del horario previsto traiga consecuencias directas sobre los residentes de las calles próximas.

Esta pista se levantó hace 16 años y, desde entonces, los vecinos de las calles Carlos III, Capitales Ripoll, Esteban de Pandón y el paseo Pedro Marín Zermeño, conviven con los problemas derivados de su mal uso. Insisten en que el problema no está en la práctica del skate o de otros deportes urbanos, sino en el uso que se hace de las instalaciones fuera del horario establecido.

La preocupación de los residentes se centra especialmente en las horas nocturnas, cuando, según relatan, el recinto deja de utilizarse para la práctica deportiva y pasa a convertirse en un punto de reunión.

En su momento, se intentó atajar la situación cercando la pista e instalando puertas automáticas conectadas con la Policía Local, puertas que deberían estar abiertas solamente en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sin embargo, según los vecinos, esas puertas llevan rotas años. Antonio, vecino de la zona y denunciante del caso, explica que esto se les está yendo de las manos: "Las vallas están rotas, las puertas no funcionan, la gente duerme y se ducha allí, en pleno centro de Cartagena".

"La gente duerme y se ducha allí, en pleno centro de la ciudad", lamenta uno de los residentes

Antonio añade que las llamadas constantes a la Policía Local no obtienen respuesta alguna. Y, aunque las cámaras estén conectadas a comisaría, «yo creo que ni las miran», añade. Recuerdan que es la Policía Local la encargada de controlar desde su base las cámaras, la megafonía y el cierre automático del recinto, pero no se han tomado medidas pese a haber sido informada de incidentes en repetidas ocasiones.

La avería, según Antonio, se produce en la puerta de acceso por Carlos III, que lleva más de nueve meses sin funcionar, mientras que la puerta que da acceso al paseo Pedro Martín Zermeño permanece constantemente abierta, de modo que el horario de uso autorizado no se respeta en ningún momento.

Según sus testimonios, los vecinos contactaron con el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena para que se solucionen los problemas de las puertas y las vallas, también sin recibir respuestas.

Para los vecinos, la solución actualmente requiere algo más que arreglar los desperfectos: reclaman estudiar el traslado de la pista a otra ubicación, para que de este modo no se perturbe el descanso vecinal. Aunque, según aseguran, llevan años trasladando estas propuestas a las administraciones sin obtener respuestas ni soluciones.

"Estamos cansados de mandar quejas y no recibir ayuda" sostienen los vecinos, que además comentan que pasan miedo por sus hijos: "Quiero que mi hija de 19 años llegue a casa tranquila por la noche, pero allí hay gente durmiendo, borracha, consumiendo sustancias y armando jaleo a todas horas".

Ante esta situación, fuentes del Ayuntamiento confirman a La Opinión que se tiene previsto actuar sobre la instalación al destinar alrededor de 7.000 euros en arreglar desperfectos y reforzar la seguridad en la zona que, según indican los vecinos, "actualmente no existe".

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Entre las actuaciones previstas, figura la sustitución de tramos de vallas deterioradas, la renovación de barandillas y puertas de acceso y la retirada de las estructuras dañadas que puedan significar un riesgo para los usuarios de la pista de skate.