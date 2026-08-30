Medio millón para poner los colegios a punto de cara al inicio de curso

El Ayuntamiento desarrolla este verano un plan de obras dotado con medio millón de euros para adecuar y modernizar los centros educativos públicos del municipio de cara al inicio del próximo curso escolar. Además, a través de una inversión de más de los 800.000 euros, se eliminará el fibrocemento en el CEIP Vicente Medina.

Entre las actuaciones previstas, se incluyen la renovación de instalaciones deportivas, la sustitución de ventanas y persianas para reforzar el aislamiento térmico de los edificios y la habilitación de nuevas áreas de sombra en los patios escolares.

Por su parte, la iniciativa impulsada en el CEIP Vicente Medina combina la aportación municipal con la actuación impulsada por la Consejería de Educación para la retirada del fibrocemento, la instalación de placas solares fotovoltaicas y la mejora bioclimática del edificio, lo que permitirá rebajar la temperatura interior del centro en una media de ocho grados y reducir un 30 por ciento su consumo energético.

Noticias relacionadas

Paralelamente, las obras en marcha suponen el inicio de las primeras actuaciones del plan municipal de climatización escolar, con trabajos de carpintería exterior y la creación de espacios con sombra en colegios como San Cristóbal, Asdrúbal, Vicente Medina, Luis Calandre, Concepción Arenal y Nuestra Señora del Mar.