Prohíben el baño en todas las playas mediterráneas de Cartagena y recomiendan alejarse de la costa y paseos marítimos

El mar se ha retraído varios metros en determinadas zonas de las playas mediterráneas de La Manga este viernes, 28 de agosto, lo que puede provocar que se produzca próximamente un regreso repentino del agua que sorprenda a bañistas, vecinos o turistas de la zona.

Es por ello que la alcaldesa Noelia Arroyo, a través de los efectivos municipales de Protección Civil, ha determinado el izado de la bandera roja en todas las playas mediterráneas del municipio, tanto en el litoral este como oeste, afectando a zonas como La Manga, Cabo de Palos, La Azohía o El Portús, entre muchas otras.

"Es una medida preventiva. Nuestros técnicos nos dicen que puede tratarse de un fenómeno relacionado directamente con el régimen de mareas y no existen datos objetivos para pensar en otro tipo de causa", ha explicado la alcaldesa.

Imagen difundida por Protección Civil para advertir de la situación / P.C.

Además de prohibir el baño, desde Protección Civil se recomienda a la población evitar la línea de costa y no transitar por paseos marítimos, ante una posible subida del nivel del mar.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se está siguiendo una evolución constante de la situación en coordinación con el servicio de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

El 112 descarta peligro para la población y cualquier aviso de tsunami

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la llamativa retirada del mar observada este viernes en distintos puntos del litoral. Según ha informado el organismo, la retracción del nivel del mar responde a causas naturales y no está relacionada con ningún fenómeno que implique peligro para la población.

El 112 señala además que, tras ponerse en contacto con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), no existe ningún aviso de tsunami. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que determinados fenómenos meteorológicos, como los cambios bruscos de presión atmosférica asociados a las borrascas cercanas, pueden provocar oscilaciones más o menos llamativas del nivel del mar.

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Los servicios de emergencias continúan pendientes de la evolución del fenómeno, aunque insisten en que, con la información disponible, se trata de un episodio natural sin riesgo para la población.