El Fuego Sagrado iniciará su recorrido desde Elche de la Sierra

El Fuego Sagrado de las Fiestas de Carthagineses y Romanos iniciará este año su trayecto hacia Cartagena desde Elche de la Sierra (Albacete). La concejal de Participación Ciudadana y Festejos, Francisca Martínez, asistió ayer a la presentación oficial de la VII edición del Iter Ignis, celebrada en la Diputación de Albacete junto a la alcaldesa de la localidad albaceteña, Raquel Ruiz, el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, y el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa.

La edil cartagenera destacó el valor de esta iniciativa para estrechar lazos entre municipios unidos por la historia y promocionar las fiestas fuera de la Región de Murcia. «Fortalecer estos vínculos demuestra que la historia y las fiestas no tiene fronteras, sino que unen a nuestros pueblos», afirmó Martínez, que invitó a los vecinos de Albacete a sumarse a las celebraciones cartageneras.

Bajo el lema ‘Amílcar en la encrucijada’, el Iter Ignis 2026 arrancará el domingo 13 de septiembre desde el Mirador de Amílcar Barca de Elche de la Sierra. La antorcha recorrerá más de 230 kilómetros distribuidos en cinco etapas que atravesarán Hellín, Cieza, Ricote, Alhama de Murcia y Fuente Álamo.

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La llegada del Fuego Sagrado a Cartagena está prevista para el viernes 18 de septiembre en el cerro del Molinete, acto con el que se iniciarán oficialmente los diez días grandes de fiestas en la ciudad.