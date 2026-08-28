El Foro por el Patrimonio propone alternativas más sostenibles ante las obras del parking en Monte Sacro
La plataforma exige la paralización de las obras por afectar a restos arqueológicos y alertar sobre metales pesados
Irene Cuestas
El Foro por el Patrimonio de Cartagena ha reclamado esta mañana, en una rueda de prensa celebrada en el propio cerro, la paralización inmediata de las obras que se están ejecutando en Monte Sacro.
La plataforma alerta de que los trabajos afectan a niveles arqueológicos de época púnica y de la posible presencia de metales pesados en el suelo.
Juan Carlos Pastor, presidente de la asociación cultural Cartágora y portavoz del Foro, considera que “antes de transformar el terreno, debemos saber qué contiene”.
Es por esto que la plataforma reclama la paralización del aparcamiento provisional proyectado por el Ayuntamiento, al que opone un modelo alternativo para el cerro: un gran espacio arqueológico y verde que ponga en valor los restos que se encuentren y sirva de motor para la regeneración del barrio.
- Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
- La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
- Otras dos lanchas con decenas de migrantes a bordo llegan a las costas de Cartagena con la polémica de Cala del Barco aún candente
- Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
- Los vecinos de Los Mateos denuncian que el polvo contaminado entra ya en sus casas
- El Ayuntamiento de Cartagena solicitará el reconocimiento de la Romería de San Ginés como la más antigua de España
- Los vecinos de El Estrecho de San Ginés denuncian años de abandono
- MC denuncia que Arroyo quiere convertir Cabo de Palos en otra caja recaudatoria aplicando la 'zona azul'