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El Foro por el Patrimonio propone alternativas más sostenibles ante las obras del parking en Monte Sacro

La plataforma exige la paralización de las obras por afectar a restos arqueológicos y alertar sobre metales pesados

Miembros del Foro por el Patrimonio, en Monte Sacro, este viernes

Miembros del Foro por el Patrimonio, en Monte Sacro, este viernes / Álex Moreno

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Irene Cuestas

El Foro por el Patrimonio de Cartagena ha reclamado esta mañana, en una rueda de prensa celebrada en el propio cerro, la paralización inmediata de las obras que se están ejecutando en Monte Sacro.

La plataforma alerta de que los trabajos afectan a niveles arqueológicos de época púnica y de la posible presencia de metales pesados en el suelo.

Juan Carlos Pastor, presidente de la asociación cultural Cartágora y portavoz del Foro, considera que “antes de transformar el terreno, debemos saber qué contiene”.

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Es por esto que la plataforma reclama la paralización del aparcamiento provisional proyectado por el Ayuntamiento, al que opone un modelo alternativo para el cerro: un gran espacio arqueológico y verde que ponga en valor los restos que se encuentren y sirva de motor para la regeneración del barrio.

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