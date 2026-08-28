El Ayuntamiento de Cartagena y el Obispado rechazan la idea ganadora del concurso para rehabilitar la Catedral Vieja y buscan un nuevo proyecto

Plantón del Ayuntamiento de Cartagena y el Obispado a el arquitecto Carlos Campos, quien ganó el concurso de ideas que tenían como objetivo la restauración de la Catedral Vieja. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tenía previstos 2.6 millones de euros para actuaciones en la Catedral, pero la alcaldesa Noelia Arroyo ya ha comunicado al Ministerio la decisión adoptada de rechazar el proyecto ganador y ha reclamado que esa financiación se conserve para la rehabilitación del monumento.

El rechazo llega tras el sentir discordante del Obispado y varios colectivos de la ciudad. La Diócesis de Cartagena ha trasladado al Ayuntamiento que la propuesta, pese a su valor artístico y cultural, no se ajusta al uso religioso, mientras que desde otros sectores habían trasladado también al consistorio una opinión similar, un "sentir cartagenero", como lo ha descrito la alcaldesa, que abogaba por buscar otra visión para la restauración de la Catedral, la única de España destruida durante la Guerra Civil que sigue en ruinas y pendiente de reconstrucción.

"El jurado del concurso resolvió de manera impecable desde el punto de vista profesional y técnico, con expertos independientes, pero detectamos que no había un consenso social, y que el sentir era que la propuesta ganadora, siendo impecable desde el punto de vista artístico y cultural, no reunía el sentir del uso religioso que queremos todos los cartageneros para nuestra Catedral", ha explicado Arroyo.

Por ello, se ha acordado abonar al arquitecto Carlos Campos, ganador del concurso, el importe del premio, abriéndose una nueva etapa en la que Ayuntamiento, Obispado y Comunidad Autónoma trabajarán para definir una nueva intervención dentro del Plan Nacional de Catedrales.

La intención del consistorio es que los recursos ya previstos por el Ministerio de Vivienda puedan incorporarse a la futura recuperación del monumento y que, al mismo tiempo, se abran las posibilidades de colaboración del Ministerio de Cultura y de la Comunidad Autónoma.