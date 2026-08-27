Los vecinos de El Estrecho de San Ginés denuncian años de abandono

Calles rotas, parques a medio construir, plagas de pulgas y garrapatas y un yacimiento paleontológico de referencia europea paralizado desde hace años. Ese es el retrato que trazan los vecinos de El Estrecho de San Ginés, una localidad situada a unos 10 kilómetros de Cartagena, en la diputación de Pozo Estrecho.

Mariano, presidente de la asociación de vecinos de El Estrecho, está cansado de lidiar cada día con las condiciones de abandono de una diputación que tiene alrededor de 1.100 habitantes. Él mismo, como otros muchos vecinos, lo califican de «vergonzoso» y entre todos piensan que aquí «nadie hace nada».

Tanto en la zona nueva como en la zona antigua, los problemas se repiten: tramos de asfalto totalmente deteriorados, mal arreglados, calles sin aceras, o a medias y parques infantiles en mal estado. Es el caso de la plaza de Sagunto, donde la zona infantil sigue sobre tierra. «Esto no se ve en ningún parque de Cartagena», aseguran los vecinos. Plaza para la que, además, los vecinos solicitan la instalación de barandillas en las escaleras de acceso.

Más allá del testimonio de Mariano, otros residentes de El Estrecho coinciden con las quejas y además añaden que el deterioro no se limita solamente a las calles. A lo largo del pueblo, muchos solares y zonas de arbolada se encuentran totalmente dejados, al estar estos a escasos metros de las casas, los vecinos se temen lo peor y viven con el miedo constante a un incendio.

El presidente de la asociación denuncia especialmente el abandono tanto del monte de San Ginés, que cuenta con cinco catalogaciones de protección, como de la Cueva Victoria, un yacimiento paleontológico de importancia europea que se encuentra totalmente abandonado y cuyas excavaciones, según explica, llevan años paralizadas. Esta situación en concreto supone el desaprovechamiento de un patrimonio de enorme valor histórico, geológico y paleontológico que podría convertirse en un recurso turístico muy importante para la zona, explican. Sin embargo, actualmente esta cueva solo puede recibir visitas muy puntuales a grupos reducidos, previa solicitud al Ayuntamiento. A estos problemas se le suma el estado de la rambla. «Hace un mes que el Miteco inició las obras para canalizar el agua que baja de la Sierra. El objetivo de estas era evitar que los arrastres procedentes de la Sierra Minera, en caso de lluvias torrenciales, lleguen al Mar Menor. Sin embargo, como comenta Mariano, estas obras se han quedado a medias. «Estamos hartos de todo esto», lamenta.

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Los vecinos de El Estrecho de San Ginés aseguran que han intentado trasladar estas quejas al Ayuntamiento en repetidas ocasiones, sin recibir respuestas claras ni soluciones reales. Esta Redacción ha pedido una valoración del Ayuntamiento de Cartagena sobre este problema sin haber recibido respuesta al cierre de esta edición.