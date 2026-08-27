Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española

Cartagena ha sido testigo de un nuevo hito para el Arma Submarina de la Armada y para el programa S-80 con la salida conjunta a la mar del S-81 ‘Isaac Peral’ y del S-82 ‘Narciso Monturiol’. Por primera vez, dos submarinos de esta nueva generación navegan simultáneamente, reflejando sobre el terreno el avance de una capacidad estratégica concebida para reforzar la seguridad y la defensa de España.

Mientras el S-81 realiza adiestramiento de su dotación, el S-82 avanza en sus pruebas de mar, un proceso esencial para verificar el comportamiento de la plataforma y de sus sistemas antes de su incorporación a la Armada. El ‘Narciso Monturiol’ inició sus pruebas de mar a finales de junio y en julio completó hitos como su primera inmersión estática en aguas próximas a la Base Naval de La Algameca, en Cartagena (Región de Murcia).

La presencia simultánea de ambos submarinos constituye una imagen especialmente significativa de la renovación del Arma Submarina. Los S-80 aportan capacidades avanzadas de vigilancia, reconocimiento, inteligencia, guerra naval y operaciones especiales, junto con una elevada discreción y autonomía, características que convierten al submarino en uno de los principales instrumentos de disuasión de una fuerza naval. Su capacidad de operar de forma encubierta durante periodos prolongados constituye uno de los elementos esenciales del valor militar del arma submarina.

Un instrumento de disuasión y autonomía estratégica

El programa S-80 representa, además, mucho más que la incorporación de una nueva clase de unidades. Supone dotar a España de una capacidad submarina avanzada diseñada y construida en el país, reforzando su autonomía estratégica en un ámbito tecnológico especialmente complejo y sensible.

El S-81 ‘Isaac Peral’ fue entregado a la Armada en noviembre de 2023, convirtiéndose en el primer submarino de la serie S-80 y en un hito para la industria de defensa española. Con este programa, España se incorporó al reducido grupo de países con capacidad para diseñar y construir submarinos convencionales avanzados.

Sobre el S-81 ‘Isaac Peral’

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ realizó su primer despliegue en la operación ‘Sea Guardian’ de la OTAN en noviembre de 2025, con 46 días navegando, un total de 840 horas de inmersión y más de 5.050 millas náuticas recorridas.

En febrero de este año llevo a cabo su segundo periodo de integración en fuerzas de la OTAN, con su participación en la operación ‘Noble Shield’, consolidando su incorporación progresiva al entorno operativo aliado y reforzando la contribución española a la defensa colectiva y a la seguridad marítima internacional.

Para el comandante del submarino, capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, el ‘Isaac Peral’ aporta “capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”.