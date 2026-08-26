San Ginés de la Jara: patrimonio olvidado

Cartagena ha acogido estos días diversos actos en torno al Día del Patrón de Cartagena, San Ginés de la Jara. La Hermandad de Romeros ha realizado su tradicional Romería, la parroquia de San Ginés de la Jara de la ciudad y la Cofradía del Santo han celebrado su pregón, su misa y su procesión, y la localidad y la antigua parroquia del Estrecho de San Ginés también ha honrado al Patrón de esta localidad cercana al monasterio medieval. Por su parte, la Asociación de Amigos del Monasterio y de las Ermitas del monte Miral, ha vuelto a convocar en estos lugares declarados BIC a numerosos ciudadanos que claman por la defensa, restauración y puesta en valor de este patrimonio cultural de nuestra Región.

Así, este miércoles, un grupo de personas inició una ruta hacia la cumbre del monte Miral o Cabezo de San Ginés, con privilegiadas vistas sobre el monasterio, el Mar Menor, la Sierra Minera y, por supuesto, los restos de cinco ermitas, que inicialmente eran nueve, y que están situadas en un cerro que también alberga la Cueva Victoria, con restos de homínidos y de animales de hace más de un millón de Años. Como toda la zona, esta excursión revela a los visitantes que urge la limpieza y adecuación del recorrido, su señalización explicativa y el trabajo urgente de restauración para evitar el deterioro definitivo de estos históricos lugares.

Por la tarde la ASGJ realizó una visita exterior por el contorno del Monasterio, explicando a los presentes las historias, las leyendas, la situación actual y las posibilidades de este inmueble que sigue cerrado a cal y canto, pese a ser un BIC.

El monasterio de San Ginés de la Jara, desde el monte Miral / Javier Lorente

Texto que se leyó en la jornada:

“La Asociación de Amigos del Monasterio de San Ginés de la Jara y Ermitas del Monte Miral sigue clamando por estos históricos y santos lugares del Patrón de San Ginés de la Jara. Tanto el monasterio medieval como las ermitas del Monte Miral, de gran valor histórico, arqueológico y cultural, se encuentran desaprovechados y olvidados, sin atender a su gran atractivo que se podría poner en valor para la riqueza y disfrute de los ciudadanos de esta Región, para los investigadores y universitarios y para el turismo.

La Romería, que se celebra desde hace siglos (esta vez fue el pasado sábado), ya ni se acerca al monasterio, como sería lo lógico (¿Tendría sentido una romería que se quedase en la Alberca, en lugar de llegar a la Fuensanta?), la discutible restauración del monasterio no se ha terminado y, pese a lo que obliga la ley a los edificios BIC, no se abre al público ni varias veces al mes ni siquiera una al año, las ermitas del Miral están desmoronándose, la de los Ángeles con sus pinturas murales casi desaparecidas y practicamente enterrada entre palés, deshechos y antiguos materiales de construcción de una frustrada e interrumpida restauración de hace unos años, el sendero por el que se asciende a ellas, que los voluntarios de nuestra asociación limpiamos y adecuamos hace unos años, está otra vez impracticable, siendo prácticamente imposible, además de peligroso, el acceder a ellas... etc. y el colmo de la dejadez es que ni siquiera hay carteles ilustrados y explicativos en las cercanías que indiquen que estamos ante un monasterio y unas ermitas de grandísima importancia histórica, religiosa, arquitectónica y cultural.

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Los Amigos del Monasterio instamos al Ayuntamiento de Cartagena y a Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma a que se tomen, de una vez, en serio uno de los lugares de mayor interés y con más posibilidades del Mediterráneo".