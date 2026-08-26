MC denuncia que Arroyo quiere convertir Cabo de Palos en otra caja recaudatoria aplicando la 'zona azul'

MC Cartagena ha criticado la intención del Gobierno de Noelia Arroyo de implantar zona azul en Cabo de Palos y en algunas zonas de La Manga que ni siquiera se ha atrevido todavía a concretar, una propuesta que, para el concejal de MC Juan José López Escolar, «resume perfectamente la política de una alcaldesa que lleva ocho veranos gobernando sin ofrecer una solución real a la movilidad».

«Cabo de Palos está cada verano más saturado, encontrar aparcamiento resulta cada vez más difícil y el transporte público sigue sin ser una alternativa suficientemente eficaz. Después de ocho años, la gran idea de Arroyo es cobrar por las pocas plazas en las que todavía se consigue aparcar», ha señalado López.

El edil cartagenerista considera que Cabo de Palos necesita «que alguien se lo tome en serio» y reclama un modelo que combine mejor transporte público, aparcamientos disuasorios, conexiones eficaces y una planificación que reduzca realmente la acumulación de vehículos.

«Arroyo no tiene un modelo de movilidad ni para el centro de Cartagena, ni para Cabo de Palos, ni para La Manga. Tiene necesidad de recaudar y pretende convertir ahora otro problema que no ha resuelto en una nueva fuente de ingresos», ha añadido.

Para MC, el riesgo es que Cabo de Palos «vaya perdiendo aquello que lo hace pintoresco y excepcional para convertirse en un espacio cada vez más saturado de coches, al que el Ayuntamiento no aporta soluciones, sino simplemente una máquina para cobrar».

López ha ironizado además sobre el funcionamiento de la ORA en Cartagena durante este mes de agosto, donde MC ha recibido numerosas quejas por parquímetros cuyo pago con tarjeta no funciona y que obligan a utilizar efectivo.

«Ahora la duda es si los nuevos parquímetros de Cabo de Palos y de esas zonas de La Manga que Arroyo aún no se atreve a señalar también serán solo al contado, como algunos de los de Cartagena este agosto. Porque el modelo de Arroyo empieza a parecerse demasiado al del gorrilla: no te consigue sitio, no evita que des vueltas, no mejora la movilidad y, cuando por fin aparcas, aparece para cobrar».

El concejal de MC ha concluido recordando que «estamos hablando de un Gobierno que ni siquiera ha sido capaz de conseguir que se pueda pagar con tarjeta en el autobús urbano. Si después de tantos años seguimos así, pocas lecciones de modernidad y movilidad puede dar Noelia Arroyo».

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«Cobrar no es gestionar, y poner precio a un problema después de ocho años sin resolverlo tampoco es una política de movilidad», ha concluido López.