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Impulsan la creación y consolidación de sesenta empresas

Entre enero y julio y a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento

La alcaldesa visita una de las empresas que han recibido apoyo por parte de la ADLE.

La alcaldesa visita una de las empresas que han recibido apoyo por parte de la ADLE. / Ayto. de Cartagena

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La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), ha impulsado durante el primer semestre de 2026 la creación de 35 nuevas empresas y el crecimiento de otras 25 ya existentes, lo que supone un total de 60 iniciativas empresariales apoyadas entre enero y julio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que estos datos "reflejan el dinamismo del tejido empresarial del municipio y el compromiso del Ayuntamiento con quienes deciden emprender o ampliar su actividad". "Seguimos acompañando a los emprendedores desde el primer momento para que sus proyectos se conviertan en empleo y oportunidades para Cartagena", ha señalado.

Con los resultados del primer semestre, durante esta legislatura la ADLE ha atendido ya a más de 633 emprendedores y ha ayudado a crear 164 empresas, según ha informado el consistorio.

El balance actualiza las cifras ofrecidas hace un mes, cuando se contabilizaban más de 600 emprendedores atendidos y 156 empresas creadas. Durante este periodo, la ADLE atendió a 264 personas emprendedoras y realizó 460 asesoramientos personalizados.

Como resultado, las 35 nuevas empresas creadas han permitido que 38 personas inicien una actividad empresarial y han generado además 19 contratos por cuenta ajena, de manera que 57 personas han accedido al mercado laboral gracias a estos nuevos proyectos.

A ello se suma el crecimiento de 25 empresas ya existentes que, tras recibir asesoramiento municipal para consolidar y ampliar su actividad, han creado 52 nuevos puestos de trabajo.

En total, estos procesos de crecimiento empresarial han beneficiado a 79 personas entre empresarios y trabajadores.

Las mujeres suman casi el 60%

Las mujeres representan el 57,9% de las personas que han creado una nueva empresa, con 22 emprendedoras frente a 16 hombres. Además, casi un tercio de quienes han iniciado un negocio tiene menos de 30 años y el grupo más numeroso corresponde a la franja de entre 30 y 45 años.

Por sectores, el comercio concentra seis de cada diez nuevas iniciativas empresariales, seguido de los servicios.

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Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento "seguirá reforzando los programas de asesoramiento y apoyo al emprendimiento para favorecer la creación de empresas, la consolidación del tejido productivo y la generación de empleo en el municipio".

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