Impulsan la creación y consolidación de sesenta empresas

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), ha impulsado durante el primer semestre de 2026 la creación de 35 nuevas empresas y el crecimiento de otras 25 ya existentes, lo que supone un total de 60 iniciativas empresariales apoyadas entre enero y julio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que estos datos "reflejan el dinamismo del tejido empresarial del municipio y el compromiso del Ayuntamiento con quienes deciden emprender o ampliar su actividad". "Seguimos acompañando a los emprendedores desde el primer momento para que sus proyectos se conviertan en empleo y oportunidades para Cartagena", ha señalado.

Con los resultados del primer semestre, durante esta legislatura la ADLE ha atendido ya a más de 633 emprendedores y ha ayudado a crear 164 empresas, según ha informado el consistorio.

El balance actualiza las cifras ofrecidas hace un mes, cuando se contabilizaban más de 600 emprendedores atendidos y 156 empresas creadas. Durante este periodo, la ADLE atendió a 264 personas emprendedoras y realizó 460 asesoramientos personalizados.

Como resultado, las 35 nuevas empresas creadas han permitido que 38 personas inicien una actividad empresarial y han generado además 19 contratos por cuenta ajena, de manera que 57 personas han accedido al mercado laboral gracias a estos nuevos proyectos.

A ello se suma el crecimiento de 25 empresas ya existentes que, tras recibir asesoramiento municipal para consolidar y ampliar su actividad, han creado 52 nuevos puestos de trabajo.

En total, estos procesos de crecimiento empresarial han beneficiado a 79 personas entre empresarios y trabajadores.

Las mujeres suman casi el 60%

Las mujeres representan el 57,9% de las personas que han creado una nueva empresa, con 22 emprendedoras frente a 16 hombres. Además, casi un tercio de quienes han iniciado un negocio tiene menos de 30 años y el grupo más numeroso corresponde a la franja de entre 30 y 45 años.

Por sectores, el comercio concentra seis de cada diez nuevas iniciativas empresariales, seguido de los servicios.

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Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento "seguirá reforzando los programas de asesoramiento y apoyo al emprendimiento para favorecer la creación de empresas, la consolidación del tejido productivo y la generación de empleo en el municipio".