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Turismo

Amplían a septiembre la visita ‘10.000 segundos de viaje submarino’

Cartagena Puerto de Culturas la mantendrá cada domingo ante la gran acogida recibida

Un trabajador durante una visita.

Un trabajador durante una visita. / Ayto. de Cartagena

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L.O.

La gran acogida de la visita teatralizada ‘10.000 segundos de viaje submarino’ ha llevado a Cartagena Puerto de Culturas a ampliar las fechas de esta actividad durante el mes de septiembre. De este modo, las familias podrán disfrutar de esta original aventura todos los domingos del mes.

La propuesta invita al público a sumergirse en un viaje en el que se encuentran la imaginación de Julio Verne y el ingenio de Isaac Peral. En esta historia, el enigmático Capitán Nemo persigue un sueño imposible: encontrarse con la brillante mente del inventor cartagenero y descubrir su secreto.

Historia, ciencia y ficción se entrelazan así en un recorrido concebido especialmente para disfrutar en familia y acercar al público de una forma diferente y entretenida a una de las grandes figuras de la historia de Cartagena.

La actividad incluye la visita a la Casa Museo de Isaac Peral, la contemplación desde el exterior de la Sala Peral y un paseo en el barco turístico, que completa esta aventura por la historia marítima y submarina de la ciudad.

Los nuevos pases tendrán lugar todos los domingos de septiembre a las 10:45 horas, excepto el domingo 6 de septiembre, cuando la actividad comenzará a las 11:45 horas.

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La tarifa general es de 16 euros por persona, mientras que los miembros del Club Cartagena Puerto de Culturas podrán disfrutar de un precio especial de 8 euros.

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