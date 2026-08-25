Empresas
Mutares retrasará hasta octubre su decisión sobre el cierre de la planta LX1 en Cartagena
Los representantes de los trabajadores reclaman a Mutares una salida digna para los 505 empleados, ante la previsión de que más de 300 pierdan su puesto de trabajo
Irene Cuestas
El futuro de la planta LX1 de NextPoint (antigua Sabic) se decidirá el día 20 de octubre, como ha trasladado la compañía alemana al Comité de Empresa en la reunión celebrada esta mañana y solicitada con urgencia por los representantes de los trabajadores ante la incertidumbre de un cierre. Mutares tomó el control de la planta el pasado 4 de agosto, y desde entonces mantiene abierta una "fase de análisis" que ahora extiende hasta esa fecha.
El Comité de trabajadores, por su parte, da por hecho que el cierre ya está decidido “esto es un cierre contractual", según Pascual Sánchez, su presidente, y reclama a Mutares que negocie una salida digna para los 505 trabajadores que conforman la plantilla, de los que más de 300 perderán su puesto de trabajo cuando se confirme el cierre. Además, solicitan información sobre posibles recolocaciones o reubicaciones de estos empleados.
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