Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manolo Torres, ha seguido la estela de Fernando López Miras, que ayer envió una carta a Pedro Sánchez para pedirle más medios que frenen la llegada de lanchas con inmigrantes a bordo, y le ha 'copiado' la estrategia haciéndole llegar un escrito en el que pide al presidente murciano que actúe ante la contaminación de suelos y la posible exposición de la población cartagenera a metales pesados.

En la carta reprocha al líder del Ejecutivo regional que exija actuaciones al Gobierno de España cuando considera que existe un problema de seguridad en las costas y, sin embargo, “guarde silencio” cuando "está en juego la seguridad sanitaria de los vecinos de Cartagena".

Torres ha dado a conocer la misiva a través de sus redes sociales, donde ha explicado: “He enviado una carta a López Miras para solicitarle que actúe ante un problema que afecta a la salud de los vecinos de Cartagena y, especialmente, de Los Mateos”. El portavoz socialista añade que “es necesario que el Gobierno Regional se implique, dé respuestas y proteja la salud de los vecinos”.

La carta traslada al presidente regional la “profunda preocupación” y también la “indignación” de Torres por una situación que, según señala, afecta desde hace tiempo a la ciudad y resulta “especialmente grave” en barrios como Los Mateos, Torreciega, Sector Estación, San Ginés, Media Legua, Alumbres y Vistalegre, entre otros.

El portavoz socialista sostiene en su escrito que la cuestión trasciende el debate político o el reparto de responsabilidades entre administraciones. “Aquí ya no estamos hablando de una discusión política, de titulares ni de una pelea entre administraciones. Estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de niños”, afirma.

Torres señala que los datos y advertencias que se están conociendo deberían provocar una reacción de las administraciones responsables. En este sentido, expone que expertos del ámbito químico han advertido de tres cuestiones: la existencia de contaminación, la existencia de exposición y la presencia de motivos suficientes para preocuparse por sus posibles consecuencias sobre la salud.

La misiva presta especial atención a un terreno de propiedad municipal situado en el barrio de Los Mateos, después de que, según recoge Torres, se hayan conocido datos sanitarios de personas que viven en su entorno.

El dirigente socialista también pone el foco particularmente en la presencia de plomo y en su posible incidencia sobre los menores. “Y cuando hablamos de plomo, especialmente cuando puede afectar a menores, no cabe frivolizar ni minimizar el problema. La evidencia científica y sanitaria es suficientemente clara como para aplicar el principio de precaución y actuar”, sostiene.

Torres considera “incomprensible” que, ante una situación de esta naturaleza, el Gobierno de la Región de Murcia no esté liderando “una respuesta pública, transparente y contundente”. En el documento recuerda que la Comunidad Autónoma tiene responsabilidades en materia de salud pública, medio ambiente y protección de la población y sostiene que no puede limitarse a observar el problema ni esperar a que sean los propios vecinos quienes tengan que demostrar lo que, a su juicio, deberían investigar las administraciones.

“Los vecinos de todos estos barrios de Cartagena tienen exactamente el mismo derecho a vivir en un entorno seguro que cualquier vecino de Murcia o de cualquier otro municipio de nuestra Región”, afirma Torres, quien añade: “No hay ciudadanos de primera, ni barrios de segunda”.

Por ello, el portavoz socialista reclama a López Miras que el Gobierno regional ponga “inmediatamente en marcha”, en coordinación con las administraciones competentes, un plan específico de actuación sobre Los Mateos y las zonas contaminadas de Cartagena.

Dicho plan debería incluir una caracterización completa de los terrenos, una evaluación real de la exposición de la población, las medidas de protección necesarias y, especialmente, un programa de vigilancia sanitaria dirigido a los vecinos potencialmente afectados, con atención prioritaria a los menores.

Torres reclama además que se hagan públicos “todos los análisis, informes y resultados sanitarios” de los vecinos de estas zonas. A su juicio, los ciudadanos tienen derecho a conocer qué existe bajo el suelo que pisan, a qué han podido estar expuestos y qué actuaciones tienen previsto desarrollar las administraciones para protegerlos.

El portavoz socialista echa en caro asimismo al presidente regional que reclame públicamente actuaciones inmediatas al Gobierno de España cuando considera que existe un problema de seguridad en las costas y, sin embargo, “guarde silencio” cuando, según sostiene, está en juego la seguridad sanitaria de los vecinos de Cartagena. “La salud de los cartageneros y cartageneras merece, como mínimo, la misma contundencia institucional”, afirma.

Torres concluye señalando que, ante una posible amenaza para la salud pública, “no sirven las excusas competenciales ni el habitual intercambio de responsabilidades entre administraciones”. “Cuando existe una posible amenaza para la salud pública, la obligación de un Gobierno es actuar, investigar y proteger”, sentencia.