Más de 300 personas con discapacidad participan en los campamentos de verano promovidos por el IMAS

Más de 300 personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental participan desde junio hasta septiembre en las estancias vacacionales promovidas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Los usuarios, procedentes de una veintena de residencias y centros de día, cuentan con el apoyo continuo de cerca de 200 profesionales durante el desarrollo de las actividades estivales, según ha informado la Comunidad.

El personal acompañante de los centros apoya a los usuarios durante su participación en cada una de las actividades desarrolladas, como la práctica de deportes náuticos, juegos estivales o visitas turísticas.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, acompañada por la concejala del ramo en el Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora, ha visitado este martes a los participantes de uno de estos campamentos de verano que se desarrolla en Isla Plana (Cartagena) y que disfruta una veintena de usuarios del Hogar Torre de Nazaret.

"Desde la Consejería, promovemos estas actuaciones para ofrecer a los usuarios de residencias y centros de día unas vacaciones adaptadas a sus necesidades", destacó

La consejera indicó que dentro del programa hacen excursiones y otras actividades como juegos en la playa, pero siempre con el apoyo especializado de los profesionales que los acompañan. " Es mucho más que ocio inclusivo, ya que fomentamos su autonomía y su bienestar con estas actividades compartidas", insistió Ruiz.

Desde el pasado mes de junio, los usuarios de cerca de una veintena de centros del IMAS participan en estas estancias, con programas de actividades, tanto de aprendizaje como de ocio, adaptados a la edad y características de los participantes.

Asimismo, durante todo el verano, el IMAS ofrece una programación en todos los centros para personas con discapacidad que incluye más de una treintena de actividades y talleres, como juegos acuáticos, pádel adaptado, visitas culturales, salidas a la playa y a la piscina. Estas jornadas, que incluyen paseos y actividades recreativas adaptadas, fomentan la convivencia y la interacción con el entorno de los usuarios.

Entre los talleres programados se encuentran los de cocina, karaoke, musicoterapia, plástica y manualidades, ciencia y experimentación y un taller de baile.

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Por su parte, la concejala de Política Social, Familia e Igualdad, Cristina Mora, considera que Cartagena tiene un papel "clave" como municipio "referente en turismo social, integración e igualdad de oportunidades".