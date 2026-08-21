Buscan convertir la ciudad de Cartagena en sede de grandes eventos deportivos

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena refuerzan su estrategia conjunta para atraer a la ciudad grandes eventos deportivos nacionales, y buscan de este modo, señalan desde la Comunidad, consolidar Cartagena como una de las sedes de referencia para la celebración de competiciones con un elevado impacto deportivo, social y económico.

Con este objetivo, la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el director general de Deportes, Fran Sánchez, mantuvieron una reunión de trabajo junto al presidente de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Juan Carlos Hernández, y la presidenta de la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, María Ángeles Díaz, para avanzar en la planificación y coordinación de futuras oportunidades de colaboración.

Durante el encuentro, analizaron distintas líneas de trabajo con ambas federaciones, cuyas competiciones nacionales destacan por su capacidad para movilizar a miles de deportistas y acompañantes procedentes de toda España, con lo que se convierten en elementos dinamizadores para las ciudades que las acogen.

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena comparten el objetivo de atraer este tipo de acontecimientos deportivos, conscientes de que el deporte base constituye uno de los principales motores del turismo deportivo. Cada campeonato supone la llegada de cientos o miles de jóvenes deportistas junto a sus familias, lo que genera un importante impacto en la ocupación hotelera, la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local, además de proyectar la imagen de Cartagena y de la Región de Murcia como destinos de referencia para la organización de grandes eventos deportivos, apuntan.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, destacó al respecto que «Cartagena reúne todas las condiciones para seguir consolidándose como una de las grandes sedes del deporte nacional. Cuenta con instalaciones de calidad, experiencia organizativa y una enorme capacidad para acoger competiciones que atraen a miles de personas, generando un importante retorno económico y turístico para el municipio y para el conjunto de la Región de Murcia».

Asimismo, añadió que «la Comunidad Autónoma va a seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento de Cartagena y de las federaciones deportivas para identificar nuevas oportunidades y atraer grandes eventos nacionales. Nuestra prioridad es impulsar competiciones de deporte base que llenen la ciudad de actividad».

Noticias relacionadas

La estrategia del Gobierno regional pasa por mantener una estrecha colaboración con las federaciones deportivas, conocedoras de los calendarios nacionales y de las necesidades organizativas de cada modalidad, para favorecer la celebración de eventos que contribuyan al crecimiento del deporte y al desarrollo económico y turístico regional.