Cartagena reclama "orden, seguridad y financiación" tras la llegada de la última patera a Cala del Barco

El secretario general del PP de Cartagena, Nacho Jáudenes, lamentó este jueves que "España lleva demasiado tiempo sin una política migratoria y exterior seria, ordenada y responsable", algo que tiene consecuencias "no solo en Ceuta, sino también en nuestra Región". Se refería a la llegada el día anterior de una embarcación con 68 migrantes procedentes de Argelia a la Cala del Barco, en la localidad costera de Los Belones.

El dirigente 'popular' presentó Cartagena como "una excepción en toda España": "Somos la única ciudad del país que recibe inmigración irregular por dos vías: directamente por mar, a través de nuestras costas, y, además, recibimos migrantes trasladados desde otros puntos de España, bien por tierra o bien en avión. Tenemos el CATE, tenemos un campamento de migrantes en el antiguo Hospital Naval y lo que no tenemos es un cuartel de la Guardia Civil, ahora convertido en un solar".

Tenemos CATE y un campamento de migrantes en el antiguo Hospital Naval, pero no tenemos cuartel de la Guardia Civil Nacho Jáudenes — Secretario general PP Cartagena

Jáudenes denunció que el municipio de Cartagena, "con más de 220.000 habitantes" y "que soporta una presión migratoria singular, lleva ya más de tres años sin unas instalaciones para nuestra Guardia Civil, después de que el propio Gobierno de España las derribara de urgencia y echara a las familias de sus casas".

Otro ejemplo "de las mentiras y del desdén del Gobierno de España con Cartagena es el antiguo Hospital Naval", agregó, recordando que la instalación "supuestamente temporal, con capacidad para 600 personas y, en principio, para cuatro meses", lleva abierta desde 2023. "Se ha convertido en permanente y ha llegado a superar las 1.000 personas instaladas bajo unas carpas en zona inundable", recalcó.

El PP de Cartagena reclama "orden, seguridad, respeto institucional y también financiación", así como que "el Gobierno de España deje de utilizar Cartagena como una solución permanente para las cuestiones que es incapaz de resolver".

Vox pide repatriaciones

Por su parte, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cartagena ha registrado una moción para el próximo Pleno en la que exige al Gobierno de España reforzar el control de las fronteras, aumentar los medios de Guardia Civil y Policía Nacional en el litoral cartagenero y combatir con mayor contundencia a las mafias y redes logísticas vinculadas a la inmigración ilegal y otros tráficos ilícitos. "Durante años algunos han querido presentar la inmigración ilegal como un problema lejano, de Ceuta, Melilla, Canarias o el Estrecho. El 19 de agosto la inmigración ilegal desembarcó literalmente en una playa de Cartagena", señaló este jueves el portavoz municipal de Vox, Gonzalo López Pretel.

Vox exige que quienes entren ilegalmente en España sean identificados inmediatamente, que se tramite su situación administrativa y que se ejecuten efectivamente las resoluciones de retorno, devolución o expulsión que procedan. Además, reclama que, cuando la legislación vigente no proporcione mecanismos suficientemente eficaces, se impulsen las reformas legales necesarias para permitir el retorno de quienes hayan accedido al país de forma irregular y carezcan de derecho a permanecer en España.

La moción propone también que la Delegación del Gobierno establezca o refuerce un protocolo específico de coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena ante desembarcos ilegales, garantizando la comunicación inmediata y la coordinación entre las FCSE, Policía Local y servicios municipales.

MC culpa también al PP

El concejal de MC Cartagena Juan José López Escolar manifestó que "Cartagena no es Ceuta, ni estamos todavía en una situación comparable, pero tampoco estamos todo lo lejos que nos gustaría". De esta manera, recordó que durante los últimos años el municipio ha terminado acogiendo tanto un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) como el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) del antiguo Hospital Naval, mientras continúa siendo punto de llegada de inmigración irregular por vía marítima.

"Con Noelia Arroyo de alcaldesa, y después de su pacto con Pedro Sánchez y Ana Belén Castejón, Cartagena ha ido asumiendo instalaciones y responsabilidades que responden a un problema nacional e internacional", señaló, disparando también contra la gestión del Partido Popular.

Consideró que las últimas llegadas de embarcaciones directamente a playas cartageneras "demuestran que Cartagena se está convirtiendo de hecho en territorio de frontera, y eso exige una respuesta proporcionada por parte del Estado". Por este motivo, MC exige al Gobierno de España que incremente los medios humanos, marítimos y tecnológicos destinados a la vigilancia de la costa y reclama también una respuesta coordinada de la Unión Europea.