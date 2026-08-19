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Medio Ambiente

Vecinos de Cabo de Palos piden en Cala Reona el fin de los vertidos

Denuncian que llevan sucediéndose más de 20 años

Protesta en Cala Reona

Protesta en Cala Reona / L. O.

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Irene Cuestas

Vecinos de Cabo de Palos y representantes de colectivos ecologistas se han concentrado esta mañana en Cala Reona para reclamar una solución definitiva a los problemas del emisario submarino de la EDAR Mar Menor Sur. La protesta ha reunido a miembros de PROCABO, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, las asociaciones de vecinos de Cabo de Palos entre otros incluyendo vecinos de la zona y bañistas.

Los manifestantes ponen el foco en las continuas averías de la infraestructura y en los vertidos que, según denuncian, se producen cerca de la costa desde hace más de 20 años. Reclaman a las administraciones que actúen de forma coordinada y pongan fin a una situación que amenaza tanto al ecosistema marino de Cala Reona como a las personas y su salud.

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