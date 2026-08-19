Vecinos de Cabo de Palos piden en Cala Reona el fin de los vertidos

Vecinos de Cabo de Palos y representantes de colectivos ecologistas se han concentrado esta mañana en Cala Reona para reclamar una solución definitiva a los problemas del emisario submarino de la EDAR Mar Menor Sur. La protesta ha reunido a miembros de PROCABO, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, las asociaciones de vecinos de Cabo de Palos entre otros incluyendo vecinos de la zona y bañistas.

Los manifestantes ponen el foco en las continuas averías de la infraestructura y en los vertidos que, según denuncian, se producen cerca de la costa desde hace más de 20 años. Reclaman a las administraciones que actúen de forma coordinada y pongan fin a una situación que amenaza tanto al ecosistema marino de Cala Reona como a las personas y su salud.