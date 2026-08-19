Denuncia
La problemática de filtraciones en garajes en Cartegena se extiende a más edificios
Las bombas de extracción de agua también trabajan día y noche en una comunidad de vecinos colindante a la calle Esmeralda
Irene Cuestas
El problema de las filtraciones de agua en garajes en Cartagena no se limita a un solo edificio. Vecinos de el edificio Azalea en Calle Turquesa, situado frente a la calle Esmeralda -donde ya se documentó el caso original, tal como publicó este periódico- aseguran vivir la misma pesadilla desde hace años.
El presidente de la comunidad de vecinos del edificio explica que «cuando estaban construyendo los edificios, esto era una piscina, el agua manaba». Hace diez años que Francisco vive en la urbanización para lamentar que «esto es una barbaridad». El gasto se nota en las facturas de luz, que son «altísimas», y en las derramas constantes para reparar bombas y otros desperfectos, añade. Pero el problema va más allá del bolsillo: varias viviendas presentan grietas que, según el testimonio recogido, coinciden extrañamente en el mismo punto en todos los pisos, admite el presidente, sin descartar que el edificio «esté cediendo».
Fuentes oficiales confirman que el Ayuntamiento de Cartagena es conocedor de este tema, habiendo publicado el pasado 13 de junio una línea de ayudas de 20.000 euros para los daños ocasionados por filtraciones de agua. Sin embargo achacan la responsabilidad a la CHS.
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