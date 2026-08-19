Inversión de 1,7 millones en un centro avanzado en ciberseguridad y Defensa en Cartagena

El Ayuntamiento invertirá 1.696.238,50 euros en la puesta en marcha de ‘Espacio Dato’, un centro tecnológico dentro del ecosistema CAETRA diseñado para que empresas, startups y centros de investigación puedan desarrollar, ensayar y validar soluciones avanzadas de inteligencia artificial, análisis de datos, simulación, gemelos digitales y ciberseguridad.

Noelia Arroyo, ha explicado que la inversión se financiará en un 40% con fondos propios, mientras que el 60% restante procede de la convocatoria de Red.es para ‘ciudades y territorios inteligentes’

«Queremos que las empresas no solo encuentren aquí industria y conocimiento, sino también un lugar donde puedan probar sus tecnologías, convertirlas en soluciones reales y generar empleo de alta cualificación», ha señalado Arroyo.

Espacio Dato permitirá trabajar con información urbana, industrial y operativa para recrear escenarios virtuales y testar soluciones antes de su implantación en entornos reales, con aplicaciones especialmente vinculadas a sectores estratégicos para Cartagena como la industria, la logística portuaria, la defensa, la seguridad y el ámbito naval.

El centro estará ubicado en el antiguo Mercado Gisbert, junto al Espacio Nube, que fue inaugurado por la alcaldesa el pasado mes de mayo como centro de formación digital, capacitación tecnológica y apoyo al emprendimiento, con una inversión superior a los 225.000 euros.

El ecosistema CAETRA ya suma en Cartagena iniciativas como CAETRA Arsenal, la aceleradora comercial y la aceleradora de inteligencia artificial vinculadas al CEEIC y la Mesa de Formación de Nuevas Industrias.

Concretamente la línea CAETRA Arsenal cuenta con una dotación de cinco millones de euros para 2025-2026 y busca conectar a empresas y pymes con las capacidades tecnológicas del Arsenal.

A este ecosistema se suma el Centro de Emprendimiento de Defensa del Mediterráneo, que se instalará en el antiguo edificio de Contentpolis, en Los Camachos, cedido por el Ayuntamiento, con una inversión inicial prevista de tres millones de euros.

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«Estamos construyendo un ecosistema completo, con formación, emprendimiento, inteligencia artificial, transferencia tecnológica, defensa y ahora también un espacio para testar y desarrollar soluciones avanzadas basadas en el dato», subraya Arroyo, quien ha insistido en que el objetivo principal de la inversión es «convertir todo este potencial en oportunidades, empleo cualificado y futuro para Cartagena».