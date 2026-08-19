El callejón de Zorrilla, en Cartagena, estrena un mural dedicado a Isaac Peral y su submarino

Un mural con la imagen de Isaac Peral y la de su conocido submarino se ha instalado en el callejón de Zorrilla de Cartagena, junto a la Casa Museo dedicada al marino e inventor cartagenero, inaugurada el pasado 2 de junio.

La actuación ha sido realizada esta semana por el artista urbano Raúl Moreno, conocido como 'Nauni' por sus murales hiperrealistas con aerosol, a través del programa de Arte Urbano Urban CT del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, a petición de la Junta Municipal de Casco Antiguo, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La obra ocupa las dos paredes de la esquina del callejón de Zorrilla con la calle San Francisco y representa en una de ellas la imagen de Isaac Peral y en la otra la del submarino, uno de los símbolos vinculados a la ciudad de Cartagena.

La actuación busca facilitar la localización de la Casa Museo Isaac Peral por parte de turistas y visitantes mediante un elemento visual situado junto al espacio museístico, el cual reúne objetos personales y piezas de coleccionismo y cuenta con una propuesta museográfica ambientada en la Cartagena del siglo XIX.

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Hasta el 15 de septiembre, el horario de visita es de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.