MC exige ya a Braquehais y Arroyo el informe sobre las obras

El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha requerido formalmente al presidente de Casco Antiguo, Pablo Braquehais, y a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que entreguen en cinco días el informe de la Comisión Técnica del PEOPCH sobre las obras de viales en Monte Sacro (UA-1). Giménez Gallo recuerda que el pasado 4 de agosto ya solicitó formalmente el informe, tanto para el Consejo de Administración de Casco Antiguo como para él.

«Han pasado los días y siguen ocultando un informe que no han enseñado ni al Consejo de Administración ni a los vecinos. Y es precisamente esa ocultación constante y deliberada la que hace sospechar qué dice ese informe o, incluso, si existe», señala Giménez Gallo.

El edil exige que Braquehais convoque de urgencia el Consejo de Administración o le haga llegar el documento. Si el informe no existe, reclama que se comunique formalmente y se explique por qué se han ejecutado las obras sin él.

«Soy consejero de la sociedad que ha licitado estas obras. No pueden exigirme responsabilidades como administrador y, al mismo tiempo, impedirme conocer la documentación necesaria para ejercer mi función», advierte.

Por ello, en caso de que transcurran los cinco días sin que se facilite el informe o se dé una respuesta formal, el portavoz cartagenerista formula expresa reserva de acciones legales por la obstrucción a su labor como consejero y como concejal.

«Braquehais y Arroyo tienen cinco días: o enseñan el informe o explican por qué llevan semanas escondiéndolo».

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