Monte Sacro
MC exige ya a Braquehais y Arroyo el informe sobre las obras
Giménez Gallo denuncia que el documento no se ha facilitado y advierte de acciones legales
irene cuestas
El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha requerido formalmente al presidente de Casco Antiguo, Pablo Braquehais, y a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que entreguen en cinco días el informe de la Comisión Técnica del PEOPCH sobre las obras de viales en Monte Sacro (UA-1). Giménez Gallo recuerda que el pasado 4 de agosto ya solicitó formalmente el informe, tanto para el Consejo de Administración de Casco Antiguo como para él.
«Han pasado los días y siguen ocultando un informe que no han enseñado ni al Consejo de Administración ni a los vecinos. Y es precisamente esa ocultación constante y deliberada la que hace sospechar qué dice ese informe o, incluso, si existe», señala Giménez Gallo.
El edil exige que Braquehais convoque de urgencia el Consejo de Administración o le haga llegar el documento. Si el informe no existe, reclama que se comunique formalmente y se explique por qué se han ejecutado las obras sin él.
«Soy consejero de la sociedad que ha licitado estas obras. No pueden exigirme responsabilidades como administrador y, al mismo tiempo, impedirme conocer la documentación necesaria para ejercer mi función», advierte.
Por ello, en caso de que transcurran los cinco días sin que se facilite el informe o se dé una respuesta formal, el portavoz cartagenerista formula expresa reserva de acciones legales por la obstrucción a su labor como consejero y como concejal.
«Braquehais y Arroyo tienen cinco días: o enseñan el informe o explican por qué llevan semanas escondiéndolo».
En Monte Sacro ya no basta con pedir confianza «tienen que enseñar los documentos», concluye. n
- Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
- Homenaje con busto incluido al padre de las agrupaciones de Semana Santa
- Cartagena instala tres pantallas informativas para avisar a los conductores de incidencias en la zona oeste
- Más de 600.000 euros para renovar la Vía Verde de Barrio Peral al estilo de la Nueva Bauhaus
- La caída de un gran árbol en la calle Burgos reaviva las quejas vecinales por el riesgo en un parque infantil de Cartagena
- Del Rey León a Peter Pan: Cartagena prepara su Cabalgata de Reyes
- El hospital del Rosell de Cartagena incorpora un equipo de aerotermia para mejorar su eficiencia y la sostenibilidad energética
- La Muralla Púnica de Cartagena cierra sus puertas mientras renueva el sistema de climatización