La Mancomunidad renovará su edificio central después de 20 años

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla restaurará su sede central, ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, tras dos décadas sin una intervención integral. Se incluirán mejoras en la fachada, las ventanas y la instalación de iluminación monumental. El objetivo de este proyecto es volver a dotar al edificio de unas condiciones óptimas de calidad, impermeabilidad, confort y seguridad, garantizando así su adecuada conservación.

A estas mejoras se suma la instalación de un nuevo sistema de iluminación monumental de fachada, que permitirá poner en valor las características históricas y arquitectónicas del edificio, reforzando su presencia en el centro de la ciudad.

El organismo, presidido por Juan Cascales, ha sacado a licitación las obras de restauración de la fachada por un importe de 360.467,72 euros sin contar los impuestos.

El edificio, ubicado en el número 1 de la calle Mayor, data de la década de 1950 y. Desde su construcción, la Mancomunidad ha ido realizando en el inmueble las mejoras, actualizaciones y reparaciones necesarias, para cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, reforzando de este modo también la seguridad en el exterior.

Sin embargo, hace más de veinte años que no se interviene de forma integral en la fachada del edificio, tanto en su limpieza como en su restauración y mantenimiento. Con el paso de los años, los revestimientos han perdido su eficiencia frente a la humedad y la fachada ha sufrido por su parte un notable deterioro estético.

Asimismo, se añade el agravante de que el pasado mes de enero se produjo el desprendimiento de dos piezas de fachada, hecho este que se solucionó provisionalmente para evitar más desprendimientos. La intervención solucionará y protegerá la seguridad de viandantes y trabajadores.

Ante esta situación, el organismo dependiente del MITECO ha elaborado un proyecto cuyo objetivo es la ejecución de las obras necesarias para devolver al edificio sus condiciones óptimas de conservación.

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Entre las actuaciones previstas se encuentran la limpieza de la fachada y el tratamiento del biodeterioro causado por moho, la restauración de los revestimientos y la sustitución de las carpinterías por nuevas de PVC y la instalación de un sistema de iluminación monumental entre otras.