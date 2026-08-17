Rescatadas del agua 17 personas en Galúa y Entremares tras bañarse en zonas balizadas con bandera roja

El Servicio Municipal de Protección Civil de Cartagena ha intervenido este domingo 16 de agosto para rescatar del agua a 17 personas en las playas de Galúa y Entremares después de que se introdujeran en zonas balizadas con bandera roja, que advertían de la existencia de corrientes y del peligro para el baño.

En estas playas ondeaba bandera amarilla, pero se habían establecido zonas concretas balizadas con bandera roja debido a la presencia de corrientes. Los equipos de vigilancia tuvieron que realizar varias intervenciones a lo largo de la tarde y, en algunos casos, solicitar incluso la presencia de la Policía Local ante la negativa de algunos bañistas a abandonar las zonas señalizadas.

Los rescates en Entremares se produjeron a diferentes distancias de la costa, entre los 25 y los 60 metros, y afectaron a personas de entre 9 y 56 años. En Galúa fueron auxiliadas dos personas de 23 años que se encontraban a unos 40 metros de la costa.

Además, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en otras dos situaciones relacionadas con la práctica del paddle surf. En Cala del Barco, tres personas de 25, 23 y 25 años quedaron a unos 300 metros de la costa sin poder regresar por sus propios medios, por lo que una embarcación de Salvamento de Entremares se desplazó hasta el lugar para auxiliarlas.

Una situación similar se produjo en Cala Reona, donde dos personas, de 30 y 31 años, se encontraban también a unos 300 metros de la costa sobre una tabla de paddle surf y no podían regresar por sus propios medios. Una embarcación de Salvamento acudió para realizar el rescate.

El concejal de Litoral, Álvaro Valdés, ha recordado la importancia de respetar siempre las indicaciones de los servicios de vigilancia, así como las banderas y las zonas balizadas, especialmente cuando existen corrientes. La bandera roja prohíbe el baño y las zonas acotadas deben quedar fuera del alcance de los bañistas para evitar situaciones de riesgo.

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El Servicio Municipal de Protección Civil mantiene durante la temporada estival el dispositivo de vigilancia y salvamento en las playas del municipio, con especial atención a aquellas zonas en las que las condiciones del mar pueden generar corrientes que dificultan el regreso a la costa. La presencia de estos dispositivos permite actuar con rapidez ante situaciones de emergencia, pero la colaboración de los bañistas y el cumplimiento de la señalización resultan fundamentales para prevenir accidentes, pues, como ha subrayado el concejal, "una imprudencia puede acabar en tragedia" y ha añadido que "nuestros socorristas están para protegernos, pero no podemos poner en riesgo su vida, ni la de bañistas".