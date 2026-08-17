La campaña de limpieza de solares se adelanta a finales de este mes

El Ayuntamiento de Cartagena presentó la planificación de la campaña de limpieza de solares 2026/2027, que adelanta su inicio a finales del próximo mes de agosto y refuerza las actuaciones preventivas y la coordinación con las Juntas Vecinales para mantener en las mejores condiciones los espacios urbanos del municipio.

La planificación mantiene la organización por distritos que ha demostrado su eficacia durante el último año e incorpora campañas extraordinarias, como las actuaciones previas a Semana Santa y la limpieza preventiva en zonas de playa. Además, se han reservado semanas específicas para atender denuncias, incidencias y actuaciones urgentes, lo que permitirá dar una respuesta más ágil a las necesidades que puedan surgir a lo largo del año.

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La concejal de Sanidad, Belén Romero, destacó que "adelantar el inicio de la campaña nos permite anticiparnos a las necesidades de nuestros barrios y diputaciones y planificar con mayor eficacia las actuaciones que contribuyen a mejorar la seguridad, la salubridad y la imagen de Cartagena".