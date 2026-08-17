Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo Región de MurciaGrand PrixMilitar CartagenaSalzillo MurciaReal Murcia-Mazarrón
instagramlinkedin

Contaminación

La campaña de limpieza de solares se adelanta a finales de este mes

El Ayuntamiento, además, refuerza las actuaciones preventivas en el municipio

Limpieza viaria en las calles de Cartagena (imagen de archivo).

Limpieza viaria en las calles de Cartagena (imagen de archivo). / Ayto. Cartagena

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Cartagena presentó la planificación de la campaña de limpieza de solares 2026/2027, que adelanta su inicio a finales del próximo mes de agosto y refuerza las actuaciones preventivas y la coordinación con las Juntas Vecinales para mantener en las mejores condiciones los espacios urbanos del municipio.

La planificación mantiene la organización por distritos que ha demostrado su eficacia durante el último año e incorpora campañas extraordinarias, como las actuaciones previas a Semana Santa y la limpieza preventiva en zonas de playa. Además, se han reservado semanas específicas para atender denuncias, incidencias y actuaciones urgentes, lo que permitirá dar una respuesta más ágil a las necesidades que puedan surgir a lo largo del año.

Noticias relacionadas

La concejal de Sanidad, Belén Romero, destacó que "adelantar el inicio de la campaña nos permite anticiparnos a las necesidades de nuestros barrios y diputaciones y planificar con mayor eficacia las actuaciones que contribuyen a mejorar la seguridad, la salubridad y la imagen de Cartagena".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
  2. Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
  3. La Casa Maestre se convertirá en un hotel boutique en la Plaza San Francisco
  4. Cartagena instala tres pantallas informativas para avisar a los conductores de incidencias en la zona oeste
  5. Más de 600.000 euros para renovar la Vía Verde de Barrio Peral al estilo de la Nueva Bauhaus
  6. La caída de un gran árbol en la calle Burgos reaviva las quejas vecinales por el riesgo en un parque infantil de Cartagena
  7. La alegría se apodera de Perín en el 'Día del Burro'
  8. Del Rey León a Peter Pan: Cartagena prepara su Cabalgata de Reyes

Cinco años sacando agua del garaje sin saber su origen

La campaña de limpieza de solares se adelanta a finales de este mes

La campaña de limpieza de solares se adelanta a finales de este mes

Homenaje con busto incluido al padre de las agrupaciones de Semana Santa

Homenaje con busto incluido al padre de las agrupaciones de Semana Santa

Libertad para el militar que rompió la mandíbula a un policía en La Azohía

Libertad para el militar que rompió la mandíbula a un policía en La Azohía

Más de 600.000 euros para renovar la Vía Verde de Barrio Peral al estilo de la Nueva Bauhaus

La Asociación Náutica de la Región, sobre las motos de agua en el Mar Menor: "Si navegan a menor velocidad en el canal, se rompen"

La Asociación Náutica de la Región, sobre las motos de agua en el Mar Menor: "Si navegan a menor velocidad en el canal, se rompen"

El militar detenido por romper la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena tiene 19 años: hay cuatro investigados más

El militar detenido por romper la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena tiene 19 años: hay cuatro investigados más

Se entrega el militar que rompió la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena

Se entrega el militar que rompió la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena
Tracking Pixel Contents