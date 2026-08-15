Más de 600.000 euros para renovar la Vía Verde de Barrio Peral al estilo de la Nueva Bauhaus

La Vía Verde de Barrio Peral será objeto de una de las actuaciones del Plan de Actuación Integrada (PAI) RE-CREA, que forma parte de la Agenda de la Nueva Bauhaus Europea en los Barrios Creativos de Cartagena. Su objetivo es revitalizar las zonas vulnerables al norte del núcleo urbano del municipio mediante la implementación de proyectos innovadores que integren sostenibilidad, inclusión y belleza, alineados con los principios de la Nueva Bauhaus Europea (NEB).

La actuación, parte del Proyecto 2, ‘RE-CREA una conexión para avanzar’, asciende a la cantidad de 628.099,17 € y contará con una financiación europea del 60% a través de los fondos FEDER.

Una de las acciones es instalar luminarias de bajo consumo. | ALEX MORENO

Este proyecto supone la recuperación del Eje de la vía Verde en la zona Este para convertirse en el Gran Eje saludable, cultural y generador de futuro de Los Barrios, dando continuidad con las viviendas y centros de enseñanza de la zona este de la ciudad y la zona comercial.

Para algunos vecinos, la falta de mantenimiento del tramo ha sido durante años motivo suficiente para evitarlo. «No suelo usar ese tramo porque no está arreglado. Da miedo pasear por un descampado que, cuando cae la noche, no tiene iluminación», explica una vecina de la zona.

Además denuncia que el problema va más allá: «También se debería poner empeño en los alrededores. La Vía Verde está totalmente descuidada, los descampados están llenos de matorral que son un claro foco de incendio, como pasó hace unos meses».

Tal y como recoge el informe, se plantea la sustitución del firme de tierra existente por un pavimento de hormigón coloreado, igual al instalado en el tramo anterior.

Además de estas obras, se contempla la implantación de una nueva red de alumbrado público mediante luminarias LED, en un tramo donde actualmente no existe esta infraestructura, dando continuidad a la iluminación ya instalada en tramos anteriores de la Vía Verde. También se prevé la plantación de nuevas especies vegetales.

A lo largo del itinerario se dispondrán bancos de hormigón con polímeros reciclados, siguiendo la línea estética utilizada en los tramos previamente acondicionados. Las zonas verdes se revegetarán empleando especies autóctonas de bajo requerimiento hídrico.

Para la selección de la plantación, se ha tomado como referencia la relación de especies recomendada por la Confederación Hidrográfica del Segura y se ha contado con la valoración técnica del Departamento de Parques y Jardines de Ayuntamiento de Cartagena, a fin de garantizar la idoneidad de las especies propuestas.

Se establece un marco de plantación lineal de 6 metros en el margen sur, con alternancia de especies que permite la creación de sombra continua, la protección frente al viento y un desarrollo equilibrado de la vegetación. La disposición sinuosa de la alineación y la plantación en terreno abierto favorecen el desarrollo radicular, la infiltración y la gestión natural del agua, asegurando la funcionalidad y viabilidad a largo plazo de la actuación.

Asimismo, se contempla la instalación de una red de riego por goteo que garantice el correcto enraizamiento y desarrollo de la nueva vegetación.

Inicios

La Vía Verde del Campo de Cartagena nació como el proyecto ferroviario de la línea Totana-Cartagena, diseñado en 1926 dentro del Plan Guadalhorce, una ruta estratégica que nunca llegó a finalizarse ni a entrar en servicio. Tras el abandono de la infraestructura, el trazado fue reconvertido en un corredor verde para uso cicloturista y senderista, y a su paso por Cartagena ha ido sumando sucesivas mejoras hasta quedar integrado a pleno rendimiento en la vida de la ciudad.

Existe, no obstante, un tramo que aún no se ha integrado como el resto: el que discurre desde las inmediaciones del Parque Comercial y de Ocio Mandarache hasta el Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico, en la Barriada de las 600, y que es precisamente el que ahora será el principal objeto de esta actuación.

El proyecto fija un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses, a contar desde la firma del Acta de Replanteo, además de un año de garantía posterior a la recepción de los trabajos. Además, durante las obras, el tramo seguirá siendo transitable: cuando las obras interfieran en el paso peatonal se señalizarán itinerarios alternativos en los pasos de acceso.