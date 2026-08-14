Rifas, concursos, procesión martítima y música en directo: todas las actividades de este fin de semana en las fiestas de La Algameca Chica

La Algameca Chica celebrará este fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Las principales novedades de este año serán las rifas de siete comidas y cenas gratuitas en diferentes restaurantes y locales de Cartagena y una salida para ver las capturas y levantadas de La Almadraba de la Azohía.

En concreto, las comidas y cenas que se rifarán se servirán en Papúa Café-Pub, Restaurante El Descanso, Restaurante Casa Sidi, Chamfer Burger, Restaurante El Chalet, Casa Tomás y el Bar Sol. Asimismo, La Pirrina regalará un pack de bebidas.

El programa de actividades de las fiestas comenzará a las 19.00 horas de este viernes 14 de agosto, con varios juegos de mesa. A las 21.00 horas habrá un concurso de disfraces y, a las 22.00, la primera rifa familiar.

A las 10.00 horas del sábado día 15, Solemnidad de la Virgen de la Asunción, patrona de La Algameca Chica, se servirá chocolate con bollos. A las 12.00 se llevará a cabo la procesión marítima con la imagen de la Virgen y la ofrenda floral, por lo que todo el que lo desee podrá llevar flores.

A las 18.00 horas se servirá merienda para los niños y, a las 19.00, los asistentes disfrutarán con varios juegos de mesa. A las 20.00 horas se llevará a cabo la segunda rifa familiar y, a las 22.00 horas, actuará la cantaora de flamenco Manva Negra.

La Algameca Chica / L.O.

A las 11.00 horas del domingo 16 se celebrará el concurso de pesca con dos categorías: al pescador que consiga el pez más grande y, la otra, al que pesque mayor cantidad de peces. Los niños que deseen participar deberán ir acompañados de un adulto. A las 12.30 habrá un concurso de natación por categorías.

A las 18.00 horas se servirá merienda para los niños y, a las 19.00 horas, se llevará a cabo el acto de entrega de premios del concurso de pesca. A las 19.30 será la tercera rifa familiar y, a las 22.00 horas, actuará el cantante imitador Michel Havana, conocido como ‘El hombre de las 1.000 voces’.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Algameca Chica, José Manuel de Haro, se muestra muy ilusionado con el programa de actividades preparado para este año.

«Invitamos a todo el mundo a participar en estas fiestas tan entrañables, pues son muy diferentes al resto de las que se están celebrando en otros lugares porque estas tienen el sello de la identidad algamequera».