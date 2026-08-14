La Muralla Púnica de Cartagena cierra sus puertas mientras renueva el sistema de climatización

El centro de Interpretación de la Muralla Púnica de Cartagena afronta este verano la renovación de su sistema de climatización, motivo por el cual permanecerán cerradas sus puertas hasta que se solucione la incidencia.

En concreto, fuentes municipales detallaron a esta redacción que "la Muralla Púnica afronta un problema con el sistema de climatización que no garantiza la temperatura adecuada para trabajadores y visitantes".

"Cartagena Puerto de Culturas ha intentado por todos los medios técnicos posibles reparar el equipo actual, pero especialistas aconsejan su sustitución, ya que las actuaciones realizadas hasta ahora no han dado el resultado esperado", explicaron estas mismas fuentes, añadiendo que "por este motivo, el monumento debe permanecer cerrado al público, tal y como está informado y anunciado en la Web, aunque se intentó, tal y como se dijo, su reapertura, las condiciones no eran las óptimas".

Precisamente este jueves el Partido Cantonal denunció que la Muralla Púnica vuelve a cerrar de otra vez por la misma causa que motivó la primera clausura del pasado 23 de julio: la avería del aire acondicionado.

El museo ya estuvo cerrado en julio por un problema relacionado con el aire acondicionado

Desde la formación resaltan que el Ayuntamiento de Cartagena anunció la reapertura para el pasado 31 de julio una vez reparada la instalación de refrigeración pero el centro de interpretación sólo estuvo abierto unas horas porque el sistema de climatización colapsó de nuevo.

"Sin embargo, en esta ocasión, la Concejalía de Turismo, que dirige la edil no adscrita Beatriz Sánchez del Álamo, ha ocultado este segundo cierre a la opinión pública y tanto turistas como cartageneros que acompañan a visitantes al monumento se topan de bruces con las puertas cerradas", critican desde el PCAN, señalando que el propio buscador de Google deja bien claro a los interesados en la visita que la excepcional obra defensiva púnica está abierta, aunque no sea así, ya que es la última información oficial ofrecida por el Ayuntamiento que, a su entender es responsable de la confusión al respecto.

"Más allá del encubrimiento a la ciudadanía sobre la situación actual del monumento", el PCAN critica la poca previsión municipal que ha llevado a que el aire acondicionado no funcione cuando llega el calor y, por lo tanto, al cierre de uno de los más importantes centros de interpretación de Cartagena Puerto de Culturas en la temporada turística más alta: pleno verano.

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Según defienden desde el partido liderado por Antonio Conesa, "las pruebas del sistema de climatización deben hacerse con la antelación necesaria para la solución de las averías con tiempo suficiente a la avalancha de turistas del periodo estival".