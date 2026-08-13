UGT denuncia incumplimientos en los efectivos mínimos de la Policía Local de Cartagena y el Gobierno defiende que todos los servicios están garantizados

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Cartagena ha denunciado el «incumplimiento reiterado» de los efectivos mínimos establecidos para la Policía Local en el acuerdo del Régimen de Especial Dedicación (RED) 2026-2028. El sindicato asegura que ha registrado un escrito formal ante la Concejalía de Seguridad Ciudadana para reclamar medidas que garanticen los niveles de personal fijados para prestar lo que el propio acuerdo denomina un «Servicio Seguro».

UGT sostiene que no se trata de episodios aislados, sino de una situación que se estaría repitiendo en distintas unidades y turnos de la Policía Local, con servicios que quedarían por debajo de los efectivos expresamente recogidos en el acuerdo municipal. La organización sindical considera que esta circunstancia puede afectar tanto a la seguridad de los propios policías, al reducir las posibilidades de apoyo ante una incidencia, como a la calidad y eficacia de la atención que recibe la ciudadanía.

El sindicato recuerda además que ya mostró su desacuerdo con las cifras mínimas aprobadas en el RED por considerarlas insuficientes para las necesidades de un municipio como Cartagena. Por este motivo, considera especialmente preocupante que, según su denuncia, tampoco se estén alcanzando en algunos servicios los niveles finalmente establecidos. UGT añade que los efectivos previstos en el actual acuerdo fueron reducidos «considerablemente» respecto al anterior, vigente entre 2019 y 2022.

El sindicato señala que corresponde a la Jefatura velar por el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos municipales que afectan a la Policía Local, además de ejercer la dirección, coordinación y supervisión operativa de los servicios. Por ello, reclama que cualquier dificultad objetiva para alcanzar los efectivos establecidos sea comunicada inmediatamente a la autoridad municipal junto a las medidas planteadas para garantizar el servicio.

Entre las medidas solicitadas, UGT pide el cumplimiento íntegro de los mínimos recogidos en el Anexo I del RED 2026-2028, una reorganización urgente que garantice una presencia policial suficiente en las calles y la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del acuerdo para estudiar los incumplimientos denunciados, determinar sus causas y adoptar medidas correctoras. También reclama actuaciones tanto de la Jefatura como de la Concejalía de Seguridad Ciudadana para para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos municipales que afectan a la Policía Local.

El Gobierno municipal niega que haya servicios desatendidos

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, rechaza, sin embargo, que exista un problema generalizado de cobertura y asegura que «todos los servicios de la Policía Local están planificados y garantizados». El edil admite que pueden producirse dificultades puntuales para cumplir exactamente la previsión inicial de un cuadrante como consecuencia, por ejemplo, de una baja sobrevenida o de otra incidencia que afecte a algún agente, pero sostiene que ello no implica que el servicio quede desatendido.

Llorca afirma además que los servicios mínimos «están dimensionados por encima de las necesidades, precisamente para asegurar los servicios» y considera que una incidencia concreta en un cuadrante no puede utilizarse para cuestionar el refuerzo de la Policía Local realizado durante la actual legislatura.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana señala que la plantilla se encuentra actualmente completa y está formada por 305 efectivos, distribuidos entre 269 agentes, 27 subinspectores, cinco inspectores y cuatro comisarios. A ello suma la incorporación en los últimos meses de 22 nuevos mandos y la creación de una nueva jefatura con el objetivo, según explica, de mejorar la coordinación y la capacidad operativa del cuerpo.

El Gobierno local destaca también que se han convocado 43 nuevas plazas con las que pretende mantener completa la plantilla, cubrir futuras jubilaciones e incrementar la presencia policial tanto en el casco urbano como en las diputaciones. Según Llorca, el próximo año está prevista además la convocatoria de otras 29 plazas.

Nuevas unidades, vehículos y cuarteles

El concejal enmarca estas actuaciones dentro de un refuerzo más amplio de los medios de la Policía Local durante la legislatura. Entre las novedades cita la creación de la unidad de drones, la unidad canina, la unidad acuática y un equipo especializado en el seguimiento de redes sociales, además del refuerzo del GOESC para grandes acontecimientos y dispositivos especiales.

El Ayuntamiento asegura igualmente que ha renovado vehículos, equipos de protección y recursos tecnológicos, al tiempo que ha ampliado la red municipal de videovigilancia. A estas inversiones suma el plan de mejora de las instalaciones policiales, con el cuartel de Cuesta Blanca ya operativo, el de Los Dolores en la fase final de las obras y el de La Aljorra en marcha.

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Llorca sostiene, en consecuencia, que el compromiso del Ejecutivo municipal con la Policía Local «está más que demostrado con hechos, recursos y nuevas incorporaciones» y recuerda que la alcaldesa, Noelia Arroyo, situó recientemente la Seguridad Ciudadana entre los principales ejes de la gestión municipal durante el Debate sobre el Estado del Municipio.