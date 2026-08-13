El Ayuntamiento intensifica la limpieza y el desbroce en Cabo de Palos y Cala Flores con un operativo diario de 14 efectivos

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha un plan integral de desbroce y limpieza intensiva que actuará a lo largo de toda esta semana en las zonas de Cabo de Palos y Cala Flores, con el objetivo de optimizar el mantenimiento de las vías públicas y mejorar la seguridad vial y el entorno urbano en esta época de mayor afluencia.

Los trabajos, a cargo de la empresa concesionaria Lhicarsa, han dado comienzo en la carretera de acceso a Cabo de Palos, en el tramo junto a una superficie comercial, donde las cuadrillas se encuentran ejecutando labores de desbroce en ambos márgenes de la vía, eliminación de maleza y acondicionamiento general del firme.

Para asegurar un resultado exhaustivo, el dispositivo cuenta con un despliegue diario de 14 operarios repartidos en turnos de mañana y tarde, con 7 efectivos por turno, además de los operarios de jardines y mantenimiento de contenedores, alcanzando en total en torno a los 20.

Los equipos disponen de maquinaria especializada para combinar el desbroce con la limpieza con agua, contando con un camión cuba con dos operarios, un equipo de hidrolimpieza con un operario, una barredora mecánica y una sopladora con dos operarios más, así como dos efectivos dedicados a las labores continuas de desbroce.

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Con este despliegue continuado, el Gobierno local refuerza los servicios de mantenimiento en el litoral de Cartagena durante el periodo estival, garantizando unas condiciones óptimas de limpieza, salubridad y visibilidad en los accesos a los núcleos costeros.