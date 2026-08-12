Reunión
Vecinos resuelven dudas del proyecto de Monte Sacro
Concejales del Gobierno local explican en profundidad los cambios en la zona
Representantes del Gobierno local se han reunido con la Asociación de Vecinos del Casco Histórico para abordar las dudas planteadas por el colectivo y explicar al detalle el proyecto inicial que se va a desarrollar en el entorno del Monte Sacro. En el encuentro han participado los concejales de las áreas de Urbanismo, Diego Ortega, Patrimonio, Pablo Braquehais, y Distrito, Cristina Mora, quienes han trasladado las actuaciones previstas para conectar viales en desuso, crear nuevos espacios públicos y adecuar el aparcamiento provisional de la zona, recordando asimismo que la administración actúa como garante de la legalidad y bajo la estrecha supervisión del personal funcionario en el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
En el marco del encuentro se ha detallado cómo las obras permitirán conectar la calle Lizana, la calle San Cristóbal la Larga y la calle Villalba la Corta con la calle San Francisco Almendariz. Además, se habilitará un nuevo vial de circulación, apto tanto para vehículos como para el paso peatonal, que conectará la calle San Francisco Armendáriz con la calle Muralla de Tierra.
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