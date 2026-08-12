Del Rey León a Peter Pan: Cartagena prepara su Cabalgata de Reyes

La Concejalía de Cultura, encabezada por el concejal del PP y portavoz del Gobierno Local, Ignacio Jáudenes, prepara ya la Cabalgata de Reyes de 2027, el desfile que llenará de ilusión las calles del centro de Cartagena estará protagonizado por 13 carrozas.

Cultura ha sacado ya a licitación el contrato, que actualmente está en evaluación, para garantizar que el desfile cuente con los medios técnicos y materiales necesarios para su desarrollo.

El presupuesto base de licitación asciende a 114.950 euros, IVA incluido. El contrato incluye no solo el alquiler de las carrozas, sino también su transporte, carga, descarga, instalación, montaje, desmontaje y retirada.

El pliego técnico divide las carrozas en tres grandes bloques. Por un lado, habrá tres carrozas-trono destinadas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Las carrozas de sus Majestades de Oriente deberán incorporar escalinatas, tronos y decoración navideña, además de figuras de gran formato, como un elefante inspirado en el antiguo Egipto para Melchor y camellos cargados de regalos para Gaspar y Baltasar.

La Cabalgata contará también con cinco carrozas infantiles, con diseños pensados para el público familiar, aunque conquitarán a todos los espectadores. Entre las temáticas previstas figuran superhéroes, una carroza de estilo Patrulla Canina, otra inspirada en Space Jam, una aventura espacial con Mickey astronauta y una propuesta basada en el universo de Peter Pan. La carroza de la Patrulla Canina, que simulará ser un camión de bomberos, equipando también una torre de control, estará protagonizada por Marshall, el dálmata bombero.

El tercer bloque estará formado por cinco carrozas lumínicas, concebidas para reforzar el impacto visual del desfile nocturno. El pliego plantea diseños como una orquesta de insectos, una carroza dedicada al mar, la Estrella de Oriente, una propuesta inspirada en Avatar y otra de estilo Rey León. Esta última recreará un mundo de fantasía inspirado en las películas de El Rey León, sus paisajes y sus personajes, todo realizado en estructuras de gran formato y con iluminación muy llamativa en horario nocturno.

Las carrozas deberán tener unas dimensiones generales de entre 4 y 4,2 metros de altura, entre 6,5 y 8,5 metros de largo y entre 2,4 y 2,5 metros de ancho.

Además, deberán incorporar iluminación LED, barandillas en las zonas ocupadas por personas, faldones rígidos de protección lateral, extintores, espacios para caramelos o peluches y asientos para entre 10 y 15 personas.

La empresa adjudicataria tendrá que entregar y montar las carrozas en las instalaciones indicadas por el Ayuntamiento antes del 21 de diciembre de 2026. Tras la Cabalgata, el desmontaje deberá realizarse entre el 7 y el 30 de enero de 2027.

El documento también fija exigencias de seguridad y mantenimiento, ya que las carrozas deberán contar con seguro de responsabilidad civil, certificado de solidez y seguridad, conexión preparada para los generadores municipales y buen estado de conservación.

Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que disponer de dos técnicos durante todo el día de la Cabalgata para resolver cualquier incidencia.

Por su parte, el Ayuntamiento asumirá la aportación de los equipos de sonido, los vehículos de tracción con conductor, los espacios para montaje y desmontaje, una carretilla elevadora y la coordinación general del evento.

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Con esta contratación, Cartagena empieza a perfilar uno de los actos centrales de la Navidad de 2027, con una Cabalgata que combinará carrozas majestuosas carrozas para los tres protagonistas de la noche, personajes infantiles y propuestas lumínicas de gran formato.