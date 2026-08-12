Puesta a punto de las pistas deportivas de más de la mitad de los colegios

El Ayuntamiento de Cartagena ha renovado ya las pistas deportivas exteriores de más de la mitad de los 49 colegios públicos del municipio dentro del plan municipal de mejora de las instalaciones educativas, una actuación que continuará durante los próximos meses con el objetivo de estar completada en el periodo de vacaciones de Semana Santa de 2027.

Los trabajos incluyen el desbastado del pavimento existente para garantizar una correcta adherencia, la aplicación de un nuevo revestimiento continuo de resina con acabado en color azul y la marca Cartagena en el centro, el pintado y marcado reglamentario de las distintas pistas deportivas, así como la renovación del equipamiento con la sustitución de canastas y porterías cuando resulta necesario. De esta forma, el Ayuntamiento está unificando la imagen de las instalaciones deportivas de todos los centros educativos del municipio, que presentan ya una estética común, más moderna y funcional.

La actuación forma parte del compromiso del Gobierno municipal de modernizar los espacios destinados a la práctica deportiva en todos los centros educativos, mejorando su estado y adaptándolos a las necesidades del alumnado para favorecer la actividad física desde edades tempranas.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha señalado que la práctica del deporte "es fundamental desde edades muy tempranas" y ha subrayado que el Ayuntamiento considera prioritario impulsar políticas de prevención a través de la promoción de hábitos de vida saludables.

"Uno de los compromisos de este Gobierno era actuar sobre todos los centros educativos para renovar y modernizar sus pistas deportivas exteriores. Ya hemos intervenido en más de la mitad de los colegios y el objetivo es completar todas las actuaciones durante las vacaciones de Semana Santa de 2027", ha explicado.

Con este plan, los 49 colegios públicos del municipio contarán con instalaciones deportivas renovadas, más modernas y adecuadas para el desarrollo de la actividad física escolar y del deporte como herramienta para promover hábitos saludables entre niños y jóvenes.

La renovación de las pistas deportivas se suma a las distintas inversiones que el Ayuntamiento viene realizando en los centros educativos del municipio para mejorar sus infraestructuras y ofrecer a la comunidad educativa espacios más seguros, accesibles y funcionales.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que este verano el Ayuntamiento ejecuta este una nueva campaña de obras de mejora en 12 colegios públicos del municipio que permitirá poner en marcha las primeras actuaciones del Plan Municipal de Climatización Escolar. La inversión municipal asciende a 411.000 euros e incluye la mejora de la eficiencia térmica de los edificios y la creación de nuevos espacios de sombra en los patios escolares.