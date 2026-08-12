MC insiste en el retorno definitivo del Ara Pacis

MC volverá a llevar al Pleno municipal la reivindicación del retorno definitivo del Ara Pacis, una de las piezas más relevantes del patrimonio arqueológico cartagenero y que continúa fuera de la ciudad pese a los sucesivos acuerdos plenarios aprobados para reclamar su regreso. La formación liderada por Jesús Giménez Gallo recuerda que el Pleno del Ayuntamiento ya se ha pronunciado en este sentido en 2016, 2018 y 2021 mediante iniciativas presentadas por MC, sin que hasta la fecha se haya conseguido materializar el retorno de la pieza. En 2016 el Pleno instó a la Comunidad Autónoma a solicitar su devolución y en 2018 volvió a aprobar por unanimidad, a iniciativa de MC, que el Ministerio de Cultura mediara entre los gobiernos autonómicos para conseguir su regreso permanente. En 2021, una nueva moción de Ricardo Segado recibió nuevamente el respaldo unánime de la Corporación.

La nueva iniciativa reclama que el Gobierno regional inicie las gestiones necesarias con la Generalitat de Cataluña para alcanzar un acuerdo que permita el retorno definitivo y permanente de la pieza, garantizando su custodia y exposición pública en el Museo del Teatro Romano o en el Museo del Foro Romano-Molinete.

Además, MC exige esta vez que el Gobierno regional haga públicos los trámites realizados durante la última década, indicando fechas y aportando la documentación que permita conocer qué negociaciones se han llevado a cabo realmente.

El origen del Ara Pacis refuerza además, para MC, el extraordinario valor arqueológico del Monte Sacro. La propia documentación arqueológica del Ayuntamiento recoge que la primera noticia conocida del hallazgo data de finales del siglo XVI y apunta a que el denominado Altar de la Salud, tradicionalmente conocido como Ara Pacis, procedería de esta colina.

La pieza salió de Cartagena a finales del siglo XVI y desde 1940 se encuentra en el Museo de Arqueología de Cataluña, en Barcelona.

Noticias relacionadas

Cartagena tiene museos y espacios arqueológicos de primer nivel donde esta pieza puede ser custodiada y expuesta dignamente. Lo único que falta después de tantos años es voluntad política para traerla de vuelta. "El Ara Pacis es de la historia de Cartagena y ya es hora de que vuelva a casa", concluyen desde MC.