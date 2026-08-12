Mar de Cristal estrena un nuevo punto accesible en las playas de Cartagena
El concejal de Litoral, Álvaro Valdés, se desplaza a la zona para escuchar a los usuarios y coordinar el traslado de la pasarela y la caseta adaptada a un punto que mejora el baño
El Ayuntamiento de Cartagena ha instalado un nuevo punto accesible en la playa de Mar de Cristal, junto al puesto de Protección Civil, para solucionar las dificultades de acceso al agua detectadas por los usuarios con movilidad reducida. La actuación, que ha incluido el traslado de la pasarela y la caseta adaptada a un entorno de baño más óptimo, se ha llevado a cabo tras la visita a la zona del concejal de Litoral, Álvaro Valdés, quien comprobó sobre el terreno las necesidades planteadas por los propios vecinos.
La medida responde al compromiso del Gobierno local con la accesibilidad universal en el litoral cartagenero. Tras evaluar la situación junto a los afectados y analizar el estado del fondo marino en la zona inicial, el área de Litoral resolvió habilitar esta nueva ubicación, manteniendo de forma complementaria el servicio en la zona donde se prestaba anteriormente para ampliar el alcance de la atención.
Álvaro Valdés ha destacado que la respuesta municipal obedece al compromiso de la alcaldesa, Noelia Arroyo, de mantener un contacto directo con los ciudadanos y ofrecer soluciones técnicas en el menor tiempo posible. En este sentido, la actuación se ha ejecutado en apenas 48 horas tras las conversaciones mantenidas con los colectivos y usuarios de la playa.
Con esta intervención, el municipio de Cartagena refuerza su red de infraestructuras adaptadas en la costa, que cuenta en la actualidad con 25 playas accesibles y cuatro puntos de baño asistido (ubicados en Playa Levante de Cabo de Palos, Playa Honda, La Azohía, San Ginés y Puerto Bello). De cara a las próximas campañas estivales, la concejalía de Litoral continuará planificando la mejora continua del equipamiento y evaluando la afluencia de usuarios en las distintas zonas del Mar Menor, La Manga y la zona oeste para optimizar la gestión de los recursos públicos.
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